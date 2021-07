Revue de presse internationale

Publicité

De terribles inondations en Chine ont dévasté la ville de Zhengzhou, dans le Henan, le centre du pays, et fait au moins 33 morts. Les images de cette catastrophe font la Une d'une grande partie de la presse internationale : des rues transformées en véritable fleuve où s'empilent des voitures fracassées, des familles, des hommes des femmes des enfants qui tentent d'échapper aux flots en tenant une corde.

« Des inondations terrifiantes », titre le Washington Post qui, à l'instar de l'ensemble de la presse américaine et chinoise – fait état de la « stupeur de la population de Zhengzhou », noyée sous des intempéries records « il est tombé en 3 jours l'équivalent d'une année de pluie », et donnant lieu à des scènes dramatiques.

La presse rapporte comment les passagers de la ligne 5 du métro ont été pris au piège, « avec de l'eau jusqu'au cou », précise le South China Morning Post qui raconte également « les coups de fils angoissés aux sauveteurs » pour les uns, alors que d'autres « faisaient leurs derniers adieux à leur famille ».

Mis en cause, bien sûr « l'impact du réchauffement climatique », explique le Global Times qui évoque « les pires inondations du millénaire », tout en soulignant qu'il faut s'attendre à ce que « ces catastrophes se produisent désormais plus souvent ». À défaut de pouvoir les empêcher, estime le quotidien nationaliste chinois, « le plus important est de mettre en place toute une logistique, et une coordination des urgences et des secours afin de réduire, voire d'éviter les décès ».

La Hongrie d'Orban durcit son bras de fer avec l'Union européenne

Avec l’annonce d’un référendum sur sa loi anti-LGBT. Un projet de loi déjà « qualifié de honteux et de discriminatoire, le mois dernier par la Commission européenne », rappelle le Guardian, pour qui l'annonce de ce référendum par « le Premier ministre hongrois d'extrême droite », fait partie de sa stratégie politique.

Viktor Orban « cible les LGBT pour raffermir le soutien à son parti le Fidesz », alors qu'il doit affronter au printemps prochain une « coalition d'opposition qui pourrait donner lieu à une course serrée », souligne le quotidien britannique. Pour El Pais, « la dérive homophobe » du Premier ministre hongrois s'inscrit effectivement dans « sa volonté de consolider sa position », avant les prochaines échéances électorales, en faisant jouer la fibre nationaliste et populiste « se plaçant en défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles », et pourfendant « les pressions exercées par l'UE ».

Orban va sans doute encore « intensifier ses provocations », estime de son côté le Suddeutsche Zeitung qui prône la nécessité pour l'Europe de « retenir le plus longtemps possible les 7 milliards d'euros d'aide du plan de relance hongrois », mais également d'intensifier son « soutien aux forces d'opposition hongroises ». Car les élections du printemps prochain « pourraient être les dernières pour la Hongrie pour longtemps », met en garde le quotidien allemand.

Liverpool déchue de sa place au Patrimoine mondial de l'Unesco

Une éviction rarissime et sans appel de l'Unesco, qui est, explique le Times, le résultat des « plans de réaménagement du port dont de très hauts immeubles et un futur nouveau stade de foot », qui selon l'organisme des Nations unies ont causé « une perte irréversible » de la valeur historique des fameux docks victoriens.

« La menace planait sur Liverpool depuis près de 10 ans », souligne de son côté le Guardian pour qui « avec chaque nouveau bâtiment, grue ou construction qui apparaissaient sur le front de mer historique, il était de plus en plus inévitable que la ville soit privée de son précieux statut de patrimoine mondial ».

« C'est un moment humiliant pour la Grande-Bretagne et le gouvernement britannique », estime l'éditorialiste du quotidien qui souligne que c'est bel et bien au gouvernement qu'il incombe « la responsabilité ultime de la conservation de ses 32 sites classés au patrimoine mondial », et met en garde sur la protection du site de Stonehenge, du Palais de Westminster, et de la ville de Bath.

Canicule au Royaume-Uni, des collégiens interdits de shorts… enfilent des jupes

Plus de 30 degrés à Londres et dans le pays de Galles également, où - nous apprend l'Independent, des collégiens ont décidé d'enfiler des jupes « pour protester contre l'interdiction de porter des shorts à l'école ». Les élèves, explique le quotidien, ont tout simplement « exploité une faille dans le guide de l'uniforme de l'école, qui permet aux élèves de porter des jupes, mais ne précise pas le sexe de celui qui les porte ».

Les élèves qui réclament tous « un peu plus de souplesse en matière d'uniformes scolaires », note encore l'Independent qui précise par ailleurs « que les filles ont eu le droit de porter des pantalons à l'école, seulement après que des célébrités et des députés ont soutenu leur pétition ».

