Revue de presse internationale

Alors que l'évacuation américaine en Afghanistan entre « dans ses dernières 48h », écrit le Guardian , l'aéroport de Kaboul est « toujours la cible de tirs de roquettes », souligne le quotidien britannique témoignant ainsi de « l'extrême tension » qui règne dans la capitale afghane.

Tension exacerbée après « la frappe d'un drone américain hier contre un véhicule chargé d'explosifs », note de son côté le New York Times et qui selon les Afghans auraient « tué 9 civils dont des enfants ». L'armée américaine enquête, – sans exclure « de possibles dommages collatéraux », et tout en redoutant « de nouvelles attaques » de Daech.

« Pour les Américains, les derniers jours en Afghanistan continuent d'être parmi les plus périlleux », explique encore le quotidien qui à l'instar de l'ensemble de la presse américaine affiche en Une les images du retour aux États-Unis des dépouilles des 13 soldats tués lors de l'attentat de Kaboul jeudi dernier, sous le regard ému du président Biden. C'est « la fin chaotique et sanglante de la plus longue guerre des États-Unis », commente le New York Times.

Les évacuations laissent place à une intense activité diplomatique

Malgré l'assurance des talibans que « tous les ressortissants étrangers et les citoyens afghans ayant une autorisation de voyage seront autorisés à quitter l'Afghanistan », souligne le Wall Street Journal « les Occidentaux vont tenter de se coordonner » pour trouver « une approche alignée » sur l'après 31 août et permettre la poursuite des évacuations des Afghans.

Washington réunit ainsi dès aujourd’hui ses principaux partenaires et alliés en visioconférence, alors que la France et le Royaume-Uni vont quant à eux plaider – ce lundi également – au Conseil de sécurité de l'ONU pour « l'ouverture d'une zone protégée à Kaboul pour permettre la poursuite des évacuations », souligne Le Temps.

Le quotidien suisse qui explique « que les États-Unis opposés dans un premier temps à cette idée, ont changé d'avis après les attentats de Kaboul ». « Si les Chinois et les Russes acceptent cette résolution, ce qui ne semble pas impossible, l'enjeu restera la mise en œuvre opérationnelle pour sécuriser le site et les vols », estime le quotidien. Moins optimiste, le Guardian met de son côté en avant « que rien ne dit que la Russie et la Chine accepteront une telle résolution, qu'elles pourraient rejeter comme étant une ingérence dans la souveraineté afghane ».

La Corée du Nord aurait redémarré un de ses réacteurs nucléaires

Information du Wall Street Journal, qui cite l'agence atomique de l'ONU selon laquelle « la Corée du Nord aurait redémarré son réacteur de plutonium à Yongbyon qui était à l'arrêt depuis 3 ans », ce qui pourrait souligne le quotidien « permettre au régime nord-coréen d'étendre son arsenal d'armes nucléaires ». Selon un expert cité par le Wall Street Journal, « la Corée du Nord pourrait ainsi disposer des 20 à 60 armes nucléaires en utilisant du plutonium et de l'uranium hautement enrichis ».

L'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique « n'a plus accès à la Corée du Nord depuis que Pyongyang a expulsé ses enquêteurs en 2009 », note de son côté le Guardian qui souligne que le « dernier essai nucléaire nord-coréen remonte à 2017 ». « Ajouté au périlleux retrait américain d'Afghanistan, et à l'impasse des discussions sur le nucléaire iranien, (ce possible redémarrage d'un réacteur nord-coréen) est un nouveau défi à l'agenda du président Biden », estime encore le Wall Street Journal.

Les tortues géantes des Galapagos sont-elles devenues carnivores ?

L'information est reprise dans plusieurs quotidiens, qui révèlent à l'instar du New York Times que « pour la première fois des scientifiques des Seychelles ont filmé une tortue géante en train de traquer et de tuer un oisillon sans défense avant de le manger ».

Stupeur générale dans le monde scientifique, alors que ces tortues sont censées être « strictement herbivores ». « C'est totalement surprenant et horrifiant », confie un spécialiste de Cambridge au quotidien américain, qui explique « qu'un tel comportement de prédateur est totalement inattendu chez les tortues sauvages ». Alors qu'elles sont les plus grands herbivores des îles Galapagos et Seychelles.

L'hypothèse « d'une évolution de ces tortues au contact des oiseaux » est en cours d'études. En attendant le New York Times suggère de retirer l'expression de « gentils géants », jusqu'à présent utilisée pour qualifier ces tortues qui peuvent « atteindre 250 kilos et vivre plus de 200 ans ».

