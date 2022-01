Revue de presse internationale

Publicité

Après plusieurs jours d'émeutes et de chaos, la reprise en main « extrêmement brutale », du pouvoir kazakhstanais avec l'aide des forces russes laisse craindre « un bilan sans doute plus lourd » que celui annoncé et qui est déjà terrible, souligne The Guardian à l'instar d'une grande partie de la presse internationale, avec déjà 26 morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations.

La situation reste « explosive », estime le quotidien britannique qui explique « les manifestations de ces derniers jours cachent (en fait) des années de rage », et que « l'arrivée de troupes étrangères ne pourra pas résoudre un soulèvement qui a des racines bien plus profondes ». Analyse partagée par le Frankfurter Allgemeine Zeitung pour qui « le sauvetage du régime par une intervention russe prolonge et aggrave les problèmes du Kazakhstan tout en modifiant également la situation internationale ».

« En réprimant les manifestations avec les forces russes, le président Tokaïev a insulté le nationalisme des Kazakhstanais » et s'est placé sous l'entière protection de la Russie, souligne par ailleurs le Wall Street Journal. « Si les troubles au Kazakhstan ont une fois de plus mis en évidence la vulnérabilité des dirigeants des ex-républiques soviétiques, ils offrent surtout à la Russie une nouvelle occasion d'étendre son influence dans son ancien domaine soviétique », analyse de son côté le New York Times. « Les soldats russes ne disparaîtront pas de sitôt du Kazakhstan », estime aussi le Frankfurter Allgemeine Zeitung, une perte réelle de « souveraineté », souligne Le Temps pour qui Vladimir Poutine agit comme dans l'aphorisme qui dit que « l'amour de sa patrie ne connaît pas les frontières des autres ».

L'affaire « Djokovic » vire à la crise diplomatique entre Belgrade et Canberra

Les déboires du numéro 1 du tennis mondial – non vacciné – s'affichent en Une de la presse internationale. La Serbie se dit « scandalisée par le sort réservé à Novak Djokovic », titre Le Temps. « Les Serbes se sont dressés comme un seul homme pour soutenir leur héros retenu dans un hôtel pour migrants à Melbourne depuis plusieurs jours », faute de visa sanitaire conforme, explique le correspondant à Belgrade du quotidien suisse, qui rapporte la grosse colère du président serbe Vučić qui accuse l'Australie « de mauvais traitement », d'une véritable « chasse aux sorcières politique » contre Djokovic.

« Les règles sont les règles », martèle de son côté le Premier ministre australien Scott Morrison alors que « l'affaire enflamme l'Australie », commente Le Soir, dans un pays où comme en Serbie les autorités multiplient les campagnes pour encourager la vaccination contre le Covid. « Les tensions entre la Serbie et l'Australie s'enflamment », note également le Washington Post qui n'hésite pas à faire la comparaison avec la récente « crise diplomatique entre Paris et Canberra », sur l'affaire des sous-marins. Le sort de Djokovic devrait être tranché lundi prochain, explique encore le quotidien américain

Tensions entre Tokyo et Washington, alors qu'Omicron se propage dans les bases US

Alors qu'Okinawa, qui abrite la plus grande base militaire américaine, « est l'une des préfectures les plus durement touchées par la propagation du virus », le Japon redoute désormais « qu'Omicron se répande dans toutes les villes qui accueillent des bases américaines », souligne l'Asahi Shimbun alors que The Japan Times rapporte que le gouvernement nippon va déclarer « un quasi-état d'urgence à Okinawa, Yamaguchi et Hiroshima ».

Le Japon vient d'exprimer « son très fort mécontentement au gouvernement américain », explique de son côté The Wall Street Journal. Tokyo reproche aux États-Unis de n'avoir pas pris de « mesures plus strictes pour empêcher l'arrivée au Japon de militaires infectés », et demande « l'imposition d'un couvre-feu sur les bases militaires américaines ». Pour l'heure, les « troupes ont juste reçu l'ordre de porter des masques », rapporte The Guardian.

70% des passagers infectés sur un vol Italie-Inde

« L’aéroport d’Amritsar, au Penjab, a été plongé dans le chaos hier », rapporte The Indian Express « alors qu’un vol charter en provenance de Milan a atterri avec 179 passagers dont 125 ont été testés positifs au Covid et immédiatement placés en quarantaine ». Déclenchant une grosse colère parmi les passagers et leurs familles qui ne comprennent pas comment « une telle infection a pu se produire pendant les 8 heures de vol, alors que personne ne peut embarquer en Italie sans un test négatif de moins de 72h ». Une enquête a été ouverte sur ce qui est, sans doute, la plus grosse contamination aérienne à ce jour.

