Tour du monde des correspondants

La promenade de chiens domestiques dans les parcs et les espaces verts pourrait être bientôt interdite à Téhéran.

► En Indonésie, face à la flambée des cas de Covid-19, l’île de Célèbes innove avec une solution inédite : confiner les cas positifs en mer à bord d’un grand cargo. Une idée qui n’est pas du goût de tout le monde d'après notre correspondante Gabrielle Maréchaux.

► Taïpei a annoncé qu’elle ouvrira une représentation diplomatique à Vilnius, en Lituanie, dans le courant de l’été afin de matérialiser les excellentes relations entre les deux États. C’est aussi une manière pour la Lituanie de tourner le dos à la Chine, nous explique notre correspondante Marielle Vitureau.

► Le gouvernement bulgare quant à lui, a porté atteinte aux droits de l'homme. C'est la conclusion de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire de déportation illégale de dissidents turcs. Les détails de Damian Vodénitcharov à Sofia.

► En Iran, la police a récemment annoncé qu'elle empêchera la promenade de chiens domestiques dans les parcs et les espaces verts. Selon l'avis de nombreux dignitaires religieux, le chien est un animal « non propre » et il ne faut pas les garder en appartement. Notre correspondant Siavosh Ghazi revient sur cette affaire étonnante.

