Prix Fifa "The Best": Lewandowski, Messi et Salah finalistes, comme Putellas

Combophoto réalisé 7 janvier 2022 représentant les attaquants du Bayern Robert Lewandowski, du PSG Lionel et de Liverpool Mohamed Salah GENYA SAVILOV, Anne-Christine POUJOULAT, Anthony Devlin AFP/Archives

Paris (AFP) – Robert Lewandowski, tenant du trophée, fait partie des trois finalistes du prix Fifa "The Best" du meilleur joueur de l'année 2021, aux côtés de Lionel Messi et Mohamed Salah, tandis qu'Alexia Putellas, victorieuse du Ballon d'Or, briguera le prix féminin, a annoncé la Fifa vendredi.