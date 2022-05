Roland-Garros: Alcaraz réussit une entrée solide

Le prodige espagnol Carlos Alcaraz impérial contre l'Argentin Juan Ignacio pour son entrée en lice à Roland-Garros, le 22 mai 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

2 mn

Paris (AFP) – Le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, aux portes du top 5 à 19 ans et déjà prétendant au titre, a réussi une entrée solide à Roland-Garros en ne laissant que six jeux à l'Argentin Juan Ignacio Londero, 141e mondial et lucky loser, dominé 6-4, 6-2, 6-0 au premier tour dimanche.