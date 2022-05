Roland-Garros: Gilles Simon fait ses adieux

Paris (AFP) – "C'est très fort...": Gilles Simon a fait ses adieux à Roland-Garros sur une sévère défaite samedi au 3e tour face au Croate Marin Cilic, apparaissant très ému après la balle de match alors que le public scandait "Gilou".

"Je n'avais pas le classement pour jouer (le tableau principal) et j'ai eu la chance d'avoir une invitation, et ensuite j'ai eu la chance de jouer un tennis que je n'avais pas joué depuis longtemps", a souligné le Français après sa défaite 6-0, 6-3, 6-2 face au 23e mondial.

Il en est d'autant plus fier qu'il a pu démontrer à ses fils, présents en tribunes et qui ne l'avaient pas vu jouer depuis longtemps, qu'il avait été un grand joueur.

"Ils trouvaient que mes tournois se terminaient vite ces derniers temps", a souri le joueur de 37 ans qui a annoncé le 7 mai qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison.

"Ce n'est évidemment pas le match que j'aurais voulu faire, mais je suis content de l'avoir joué contre Marin. Si je joue Isner, c'est horrible, parce qu'il n'y a pas d'échange. Si je joue un Français, il n'y a pas d'ambiance. Marin, c'est super: c'est un joueur que j'adore", a assuré Simon qui avait avant ce duel un bilan de six victoires en sept matchs contre le Croate.

"Toujours devant"

"C'est maintenant 6-2, je suis toujours devant !", s'est réjoui le Français.

Sur un court Philippe-Chatrier baigné de soleil et quasiment plein, chacun de ses points a provoqué une clameur. Mais il y en a eu trop peu (7 coups gagnants contre 42 pour Cilic) pour que le public en perde la voix.

Le Français Gilles Simon, lors de son match du 3e tour contre le Croate Marin Cilic, le 28 mai 2022 au tournoi de Roland-Garros JULIEN DE ROSA AFP

Une clameur plus forte que les autres s'est élevée lorsque Simon a remporté son premier jeu de la partie, sur le service de Cilic, alors qu'il était mené 6-0, 2-0.

Une ola a ensuite été déclenchée au changement de côté quand Simon a remporté son deuxième jeu de la partie, de nouveau sur le service de Cilic pour revenir à 5-2 dans le deuxième set.lo

"Gilles doit avoir les meilleures statistiques pour les matchs gagnés après avoir été mené, alors je savais que je devais rester concentré jusqu'au bout", a souligné Cilic.

Mais Simon n'a jamais été en mesure de renverser le match.

"Je suis désolé pour Gilles, mais je suis très content d'avoir joué comme ça", a ajouté, en français, le Croate qui affrontera en 8es de finale le N.2 mondial Daniil Medvedev, impressionnant depuis le début du tournoi, qui n'a pas encore perdu le moindre set.

Le Croate Marin Cilic, lors de son match du 3e tour contre le Français Gilles Simon, le 28 mai 2022 au tournoi de Roland-Garros JULIEN DE ROSA AFP

Voltarène, Doliprane, morphine

"Je lui ai demandé dans le vestiaire si c'était son dernier tournoi et j'ai été soulagé quand il m'a dit qu'il jouerait encore", a ajouté Cilic.

L'ex-N.6 mondial a décidé de quitter le circuit à la fin de l'année parce que son corps n'est plus en mesure de suivre le rythme.

Il est revenu sur ce sujet samedi avant de quitter le Central: "j'en suis à trois Voltarène et six Doliprane avant le match, après il ne me reste plus que la morphine", a-t-il plaisanté.

Le Français Gilles Simon, après sa défaite face au Croate Marin Cilic, 6-0, 6-3, 6-2, au 3e tour du tournoi de Roland-Garros, le 28 mai 2022 JULIEN DE ROSA AFP

"Je mettrai tout ce qu'il me reste jusqu'à la fin de l'année en espérant revivre ça", a-t-il conclu.

Par trois fois, il a atteint les 8es de finale à Roland-Garros, sans parvenir à aller au-delà (2011, 2013, 2015). Il a obtenu son meilleur résultat en Grand Chelem à l'Open d'Australie 2009 et à Wimbledon 2015 en se hissant en quarts de finale.

Vainqueur de la Coupe Davis 2017, il compte à ce jour 14 titres et 500 victoires sur le circuit.

