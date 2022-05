Roland-Garros: Grégoire Barrère, premier Français qualifié pour le 2e tour

Paris (AFP) – Grégoire Barrère, 209e mondial et invité, s'est qualifié dimanche pour le 2e tour de Roland-Garros en venant à bout du Japonais Taro Daniel (105e) 3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4 au terme d'un drôle de match de 3h14.

Publicité Lire la suite

"Je pourrai dire que j'ai gagné en 5 sets à Roland-Garros au moins une fois !", s'est félicité le Français de 28 ans qui a bénéficié d'une wild card obtenue grâce à sa finale au Challenger d'Aix-en-Provence le 8 mai.

"Je ne m'attendais pas forcément, il y a 3 semaines, à être dans le tableau de Roland", a-t-il reconnu, d'autant qu'il avait sauvé une balle de match contre Jo-Wilfried Tsonga au premier tour du tournoi provençal.

Avec les éliminations d'Harmony Tan et Carole Monnet dans le tableau féminin, ainsi que de Quentin Halys dans le masculin, Barrère est le premier Tricolore à passer le 1er tour. Deux autres Bleues entrent en lice dimanche: Clara Burel contre Maria Sakkari et Kristina Mladenovic contre Leylah Fernandez.

Barrère joue pour la 6e fois le tableau principal du Majeur sur terre battue. Il n'avait jusqu'ici atteint le 2e tour qu'une seule fois, en 2019, lorsqu'il s'était incliné face au Russe Aslan Karatsev.

Cette fois, il affrontera pour tenter de se hisser au 3e tour Isner (26e), le grand serveur américain qui a écarté Halys.

Dimanche, tour à tour, Daniel et Barrère ont -nettement- dominé chacun une manche, jusqu'à en arriver au cinquième set.

Sur le court semi-enterré N.14, soutenu par des gradins bondés et bruyants, le Français a réussi le break décisif assez rapidement pour mener 2-1 dans l'ultime set. Quelques minutes plus tard, il lâchait sa raquette de bonheur avant d'aller saluer son adversaire du jour.

Grégoire Barrère opposé au Japonais Daniel Taro à Roland-Garros, le 22 mai 2022 Thomas SAMSON AFP

"Le public a été chaud bouillant dès l'entrée sur le court. C'était vraiment sympa", a savouré Barrère.

"Forcément, quand il scande ton nom, qu'il chante la Marseillaise, tu as un peu de frisson. Cela donne de l'énergie en plus. Dans les moments importants, cela t'aide à t'engager plus, à aller chercher les points, et pas forcément à retenir et attendre la faute", a-t-il ajouté.

Barrère a également déjà atteint, mais sans le dépasser, le 2e tour dans les trois autres tournois du Grand Chelem: à Wimbledon en 2019, à l'US Open en 2019 et 2020, à l'Open d'Australie en 2020.

© 2022 AFP