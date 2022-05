Roland-Garros: Nadal a frappé, fort, sur le Central

L'Espagnol Rafael Nadal contre l'Américain John Isner au 1er tour du tournoi de Rome, le 11 mai 2022 Andreas SOLARO AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Trahi par son pied gauche six jours plus tôt à Rome, Rafael Nadal est apparu mercredi soir sur le Central de Roland-Garros pour un entraînement ouvert au public et il a frappé, fort, visiblement sans gêne particulière.