Roland-Garros: Nadal en huitièmes de finale après son "meilleur match"

Paris (AFP) – Rafael Nadal, treize fois sacré à Roland-Garros, s'est qualifié pour les huitièmes de finale au bout de son "meilleur match" du tournoi aux dépens du Néerlandais Botic van De Zandschulp (29e), dominé 6-3, 6-2, 6-4 vendredi.

Son huitième de finale à venir lui réserve une réunion de famille : il affrontera le N.9 mondial Félix Auger-Aliassime, qui travaille depuis plus d'un an avec son oncle et ex-entraîneur, Toni Nadal.

Trahi à une dizaine de jours de Roland-Garros par son pied gauche, rongé depuis plus de quinze ans par un mal "chronique et incurable" selon ses mots, Nadal vit pour l'instant une première partie de quinzaine parisienne idéale.

Il n'a perdu aucun set au cours de ses trois premiers matches, et n'a laissé échapper que 23 jeux au total.

Sous le soleil retrouvé vendredi et sous les yeux de Zinedine Zidane, le Majorquin a passé à peine plus de deux heures sur le court, et commis seulement 13 fautes directes pour 25 coups gagnants.

"Je suis content de gagner en trois sets, pendant deux sets et demi c'était mon meilleur match du tournoi", a estimé "Rafa".

Seul moment délicat : dans la troisième manche, alors qu'il a eu une balle de 5 jeux à 0, il a dû écarter plus tard une balle de 5 partout quand il servait pour le gain de la rencontre.

