Roland-Garros: Tsitsipas se sort d'un nouveau match à rallonge

Le Grec Stefanos Tsitsipas vainqueur du Tchèque Zdenek Kolar au 2e tour de Roland-Garros, le 26 mai 2022 à Paris Christophe ARCHAMBAULT AFP

1 mn

Paris (AFP) – Stefanos Tsitsipas a de nouveau été poussé dans un match à rallonge au deuxième tour de Roland-Garros : le N.4 mondial mondial et finaliste sortant ne s'est extirpé qu'en plus de quatre heures et quatre sets 6-3, 7-6 (10/8), 6-7 (3/7), 7-6 (9/7) des griffes du qualifié tchèque Zdenek Kolar (134e) jeudi soir.