Roland-Garros: une favorite et des premières

Paris (AFP) – Si la N.1 mondiale Iga Swiatek a très logiquement rallié le dernier carré mercredi à Roland-Garros, sa prochaine adversaire Daria Kasatkina était moins attendue, tout comme Marin Cilic et Casper Ruud qui se hissent aussi pour la première fois en demies à Paris.

. Les bleus Marin et Casper

A 33 ans, le Croate Marin Cilic retrouve le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis sa finale à l'Open d'Australie 2018 où il avait cédé face à Roger Federer. Il atteint les demies à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Tout comme son prochain adversaire Ruud.

Cilic, l'ex-N.3 mondial aujourd'hui 23e, restera comme le premier vainqueur d'un match au super tie-break sur le court Philippe-Chatrier où il est venu à bout du Russe Andrey Rublev (7e) 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10/2).

"Le 5e set a été une bataille incroyable. Andrey a si bien joué... Aujourd'hui c'est mon jour, mais lui n'a pas eu de chance", a estimé le Croate, lauréat de l'US Open 2014.

"Je suis surtout fatigué émotionnellement. Quand on joue si longtemps, il y a toujours des hauts et des bas", a-t-il reconnu.

A Melbourne en janvier, il avait retrouvé les 8es de finale pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2020. Cette fois, il s'est hissé bien plus haut et devra écarter Ruud pour retrouver le goût d'une finale majeure, qu'il n'a plus savouré depuis l'Open d'Australie 2018.

Le Norvégien, lui, découvrira à 23 ans les demies d'un Majeur, un niveau qu'aucun représentant de son pays n'avait encore atteint.

Pour ce faire, il a écarté le jeune talent danois Holger Rune (40e) 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3.

"J'ai bien commencé le match, mais Holger a élevé son niveau de jeu, il est revenu et ça a été dur jusqu'au bout. Je l'avais rencontré trois fois et il progresse. Il est devenu imprévisible, il n'a peur de rien et sera dangereux les prochaines années", a commenté Ruud qui n'avait jamais dépassé les 8es de finale en Grand Chelem.

. Swiatek attendue, Kasatkina revenue

Et de 33 ! Swiatek a enchaîné une 33e victoire pour écarter l'Américaine Jessica Pegula (11e), 6-3, 6-2, au lendemain de son 21e anniversaire.

"Je me fais vieille mais je suis toujours fraîche", a écrit la Polonaise avec humour sur la caméra avant de quitter le court.

Cette qualification pour les demi-finales est somme toute une bonne façon de fêter son anniversaire durant la compétition.

"Je ne sais pas où est la limite pour une célébration, peut-être que dans quelques années je pourrai regarder la finale de la Ligue des champions en plein tournoi", a-t-elle plaisanté avec un clin d'oeil au roi de la terre battue Rafael Nadal qui est allé samedi soir assister au match opposant Liverpool au Real Madrid avant de se hisser lui aussi en demies.

Lauréate surprise en 2020, Swiatek s'avance en immense favorite cette année, étant notamment la dernière joueuse du Top 10 en lice.

Sa prochaine adversaire sera donc la Russe Kasatkina (20e).

Grand espoir il y a quelques années, quand elle avait gagné le tournoi juniors en 2014 puis atteint les quarts du tableau principal en 2018, se hissant cette année-là au 10e rang mondial, Kasatkina avait ensuite traversé une "période noire" et failli mettre un terme à sa carrière, à 21 ans.

Depuis un an, elle revient à son meilleur niveau avec une demi-finale à Rome juste avant Roland-Garros. Elle avait perdu au 3e tour de l'Open d'Australie en début de saison face à Swiatek.

Pour retrouver la Polonaise à l'occasion de sa première demie en Grand Chelem, la Russe de 25 ans a écarté mercredi sa compatriote Veronika Kudermetova (29e), 6-4, 7-6 (7/5), enchaînant un cinquième succès dans le tournoi sans avoir perdu le moindre set.

"C'était des montagnes russes, surtout cette deuxième manche (...) C'était un peu comme si la victoire me glissait entre les mains. Je suis ravie d'avoir tenu le coup. Et je suis parvenue à ne pas me décevoir et à garder le cap mentalement", s'est-elle félicité.

