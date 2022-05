Rome: Jabeur rejoint Swiatek en finale en souffrant

Rome (AFP) – La Tunisienne Ons Jabeur (7e mondiale) a dû batailler samedi pour atteindre la finale du tournoi de Rome, sauvant une balle de match contre la Russe Daria Kasatkina (23e), et affrontera dimanche la N.1 mondiale et tenante du titre, Iga Swiatek.

Pour s'octroyer sa deuxième finale en huit jours, après son titre à Madrid le week-end dernier, Jabeur a puisé dans ses ressources pour effacer cette balle de match pour la Russe à 4-5 dans le troisième set avant de s'imposer 6-4, 1-6, 7-5 en près de 2 heures.

A une semaine du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin), la Tunisienne, devenue à Madrid première joueuse arabe titrée en WTA 1000, la catégorie de tournois la plus prestigieuse après les tournois du Grand Chelem, confirme son incroyable mental.

Elle a encore été capable de renverser une situation désespérée, comme ce fut déjà le cas vendredi en quart de finale contre la Grecque Maria Sakkari (4e mondiale).

Pendant toute la rencontre, Jabeur a peiné à trouver de la régularité, alternant les coups puissants le long des lignes et les amorties maîtrisées avec des fautes directes pour cause de précipitation.

Mais si la technique n'est pas toujours au rendez-vous, le caractère de la N.7 mondiale ne fait jamais défaut.

Et alors que tout semblait perdu, elle a trouvé le coup gagnant, pleine ligne, pour effacer la balle de match contre elle et rester dans le match. Totalement remise en selle, elle a alors pris le service de la Russe pour égaliser à 5-5 et conclure dans la foulée.

L'ogresse Swiatek, tenante du titre qui reste sur 27 victoires et quatre titres de rang, est prévenue: c'est une survivante qu'elle va trouver face à elle dimanche en finale.

