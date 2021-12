Rugby: Dupont vers une distinction mondiale

Le demi de mêlée du Stade toulousain et des Bleus Antoine Dupont, lors d'un match du Top 14 face à Bordeaux-Bègles au stade Chaban-Delmas à Bordeaux, le 4 décembre 2021 ROMAIN PERROCHEAU AFP

Toulouse (AFP) – Le demi de mêlée de Toulouse et du XV de France Antoine Dupont fait figure de favori pour être désigné vendredi joueur mondial de l'année 2021 et rejoindre Fabien Galthié et Thierry Dusautoir au palmarès de cette distinction.