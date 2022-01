Rugby: l'ouvreur de l'Angleterre Owen Farrell forfait pour le Tournoi (sélectionneur)

Le centre anglais Owen Farrell est aidé pour quitter le terrain après s'être blessé lors du match amical de rugby d'automne entre l'Angleterre et l'Australie au stade de Twickenham, à l'ouest de Londres, le 13 novembre 2021. Adrian DENNIS AFP

Londres (AFP) – Owen Farrell, le demi d'ouverture et capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby, a dû déclarer forfait pour tout le Tournoi des six nations à cause d'une blessure à une cheville, a annoncé mercredi le sélectionneur Eddie Jones.