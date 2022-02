Rugby: le sélectionneur Mario Ledesma quitte les Pumas

Buenos Aires (AFP) – "Super Mario" Ledesma ne guidera pas les Pumas lors de la Coupe du monde 2023 en France. L'ex-talonneur de Castres et surtout de Clermont, qui dirigeait la sélection argentine depuis 2018, a annoncé mercredi sa démission, évoquant la fin d'un "cycle".

Publicité Lire la suite

"C'est une décision personnelle", a-t-il affirmé visiblement ému lors d'une conférence de presse à Buenos Aires. "Ce n'est la faute de personne, ni du staff, ni des joueurs, c'est un cycle" qui se termine.

"C'était une chose à laquelle j'avais pensé, dont j'avais parlé avec ma famille", a ajouté Ledesma qui dit avoir "beaucoup consulté" avant de prendre sa décision annoncée sans aucun signe avant coureur.

"Je me suis toujours senti très soutenu par l'UAR (la fédération de rugby argentine, NDLR), le staff, les joueurs (...) Ça a été une aventure incroyable, avec beaucoup de bonnes et de mauvaises choses qui nous ont rendu meilleurs", a-t-il dit. Mais "je crois aussi que l'année dernière nous n'avons pas vu d'amélioration, comme cela avait été le cas auparavant. Un cycle se termine", a-t-il répété.

La défaite contre l'Irlande (53-7) le 21 novembre, la plus sévère correction sous son mandat, était peut-être celle de trop, signant un bilan de huit victoires, trois nuls et 22 défaites, soit un taux de réussite de 29%.

Au Mondial-2023, l'Argentine voudra effacer l'échec de l'élimination au premier tour en 2019 dans un groupe ultra relevé. En France, elle sera dans la poule D, avec l'Angleterre, le Japon, les Samoa et une équipe issue des qualifications de la zone Amérique.

A jamais le premier

Sous Ledesma, 48 ans, les Pumas ont remporté leur première et unique victoire décrochée contre les All Black. Une page glorieuse signée lors du Tri-Nations 2020, après une année passée sans jouer en raison de la pandémie. C'était un 17 novembre en Australie et un net succès 25 à 15 mettait fin à 32 défaites et un nul consécutifs contre la Nouvelle-Zélande, seule équipe que les Argentins n'avaient jamais battue.

"Il a mené l'équipe au sommet. Merci pour ce que tu as fait pour le rugby argentin", a écrit sur Twitter son ami rugbyman argentin Augustin Pichot, avec lequel il a évolué sous le maillot des Pumas (84 sélections).

Après des débuts en Argentine, le cheminement de Ledesma version joueur a débuté à Narbonne (2001-2003) avant de se poursuivre à Castres (2003-2005) et de s'achever en apothéose à Clermont entre 2005 et 2011 avec le premier Bouclier de Brennus de l'histoire de l'ASM en 2010.

Le sélectionneur de l'Argentine Mario Ledesma avant le match de Rugby Championship contre l'Australie, le 25 septembre 2021 à Townsville (Australie) Patrick HAMILTON AFP/Archives

Le rugueux talonneur se lance ensuite dans une carrière d'entraîneur. D'abord une saison au Stade français, puis à Montpellier où il arrive à l'été 2012 comme adjoint d'un certain Fabien Galthié. Mais la collaboration a mal tourné entre les deux hommes et, viré de Montpellier, Mario Ledesma était parti à l'autre bout du monde s'occuper de la mêlée en Australie. Puis était rentré au pays en 2018 pour entraîner la province des Jaguares et des Pumas.

Les noms de Felipe Contepomi (entraîneur des arrières du Leinster) et Gonzalo Quesada (coach principal du Stade français) sont évoqués par la presse comme possibles prétendants au fauteuil laissé vacant.

© 2022 AFP