Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune (1930-2012)

« Un petit pas pour l’homme mais un bond de géant pour l’humanité »

C’était le 21 juillet 1969, à 02:56 TU (temps universel). Plus de 500 millions de téléspectateurs dans le monde suivent l’exploit retransmis en direct – c’est en fait la première mondiovision radiotélévision. Les habitants de la planète Terre l’écoutent prononcer cette phrase inscrite aujourd’hui dans les livres d’Histoire : « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité ».

Buzz Aldrin, son coéquipier, le rejoint quelques minutes plus tard, et ensemble, ils plantent le drapeau américain sur le sol lunaire. Le président des États-Unis, Richard Nixon, les félicite au téléphone. La nation américaine est tout entière derrière ses nouveaux héros, le monde entier est ébahi. En URSS, le coup est rude. Nous sommes en pleine guerre froide, et les Américains ont damé le pion aux Soviétiques.

Les Soviétiques avaient pris l’avantage, avec notamment l’envoi du premier homme dans l’espace, Youri Gagarine, en avril 1961. Un mois plus tard, le président Kennedy veut lancer l’Amérique dans un défi de taille : « Faire atterrir un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur la Terre avant la fin de la décennie ». Ce sera donc chose faite, huit ans plus tard, et l’Amérique veut le fait savoir en retransmettant en direct l’événement.

Pour Neil Armstrong, ce sera la dernière mission dans l’espace. Il quitte la Nasa en 1971, et devient professeur de technologie aérospatiale à l’université de Cincinnati. Homme discret, il reste à l’écart des médias et des cérémonies officielles.

Alors, pour honorer sa mémoire, sa famille suggère ceci : « La prochaine fois que vous verrez la Lune vous sourire, par une nuit dégagée, pensez à Neil Armstrong et faites-lui un clin d’œil ». Une lune dénuée d’atmosphère et qui conserve à tout jamais les traces de ses pas.



