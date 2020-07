Une nouvelle étude pour limiter l'augmentation des émissions de méthane

Le méthane est émis par la production de gaz naturel par l’agriculture, les déchets ou encore les zones humides. AP Photo/Charlie Riedel

Texte par : Christine Siebert 2 min

Les émissions mondiales de méthane ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés et se rapprochent des scénarios les plus pessimistes du dernier rapport du GIEC, selon deux articles à paraître ce mercredi (dans Environmental Research Letters et dans Earth System Science Data). + 9%, c'est l'augmentation des émissions annuelles de méthane depuis le début des années 2000, selon les chercheurs. Mais il y a des moyens d'action.