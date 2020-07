Les ours polaires pourraient avoir disparu d'ici 2100

Les ours polaires pourraient avoir disparu de notre planète en 2100 révèle une étude publiée lundi 20 juillet dans la revue scientifique Nature Climate Change. En cause, la destruction par l'homme de son habitat naturel.

Publicité Lire la suite

C'est l'une des facultés de l'ours polaire, il peut survivre plusieurs mois pendant la période durant laquelle la banquise fond, chaque année, naturellement. Mais avec le réchauffement de la planète, deux fois plus rapide en Arctique, l'absence de glace dure de plus en plus longtemps. Or sans banquise, impossible pour le plantigrade d'attraper des phoques pour se nourrir.

Une situation particulièrement dramatique pour les femelles qui mettent bas au milieu de l'hiver et se mettent à chasser au printemps pour nourrir leurs petits. Elle ont alors de plus en plus de mal à constituer des réserves de graisse juste avant le jeûne de l'été.

D'après les scientifiques, dans les années qui viennent, le plantigrade, moins lourd, ne pourra survivre que 125 jours sans manger contre 200 aujourd'hui. Selon l'étude, avec l'augmentation de température de trois degrés prévue par les engagements actuels des Etats d'ici la fin du siècle, l'ours blanc ne pourra pas s'adapter et survivre à la modification de son environnement.

De façon quasi inéluctable, les scientifiques concluent donc à la disparition totale des 25 000 ours polaires que compte la terre, d'ici 80 ans.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne