Les bienfaits de la tisane de Kinkéliba

Quels sont les besoins en eau de notre corps ?

L’hydratation est indispensable pour éliminer les substances toxiques du corps mais aussi pour réguler notre température en permettant le maintien d’une température constante à l’intérieur de notre organisme. Il faut rappeler, une nouvelle fois, que pour s’hydrater l’eau est la seule boisson qui est indispensable pour le fonctionnement de notre organisme. Chaque jour, de manière naturelle, une grande quantité d’eau s’échappe de notre corps par la respiration, la transpiration ou encore les urines. Pour rester en bonne santé, il est important de compenser ces pertes sachant que notre corps ne va fabriquer par lui-même que de très petites quantités d’eau. Il va donc aussi falloir apporter de l’eau par notre alimentation notamment en consommant des fruits et des légumes qui sont majoritairement composés d’eau. Mais surtout pour arriver à pleinement compenser toutes les pertes et à avoir une hydratation idéale, il va falloir apporter environ 1,5 litres d’eau par jour en buvant régulièrement tout au long de la journée.

Est-ce que les tisanes jouent un rôle pour notre hydratation ?

En complément de l’eau que l’on consomme quotidiennement, les tisanes sont des boissons qui vont elles aussi participer à notre hydratation en apportant des goûts variés et agréables. Les tisanes regroupent une variété très large de préparations qui sont réalisées par infusion, digestion, décoction ou bien par macération de feuilles, de tiges, de racines ou encore de fleurs d’un très grand nombre de végétaux. On peut citer par exemple : la verveine, la camomille, la citronnelle, le moringa, la menthe, le gingembre ou encore le kinkéliba et le moringua qui sont plus consommés en Afrique. Les tisanes présentent aussi différentes vertus pour notre santé en fonction des plantes qu’elles contiennent.

Pouvez-vous nous présenter le kinkéliba et comment est-il préparé ?

Le kinkéliba est un arbuste qui mesure entre 2 et 5 mètres et qui forme souvent des buissons. Le Kinkéliba pousse en Afrique de l’Ouest principalement au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Ce sont les feuilles séchées qui vont être utilisées pour préparer les tisanes de Kinkéliba par infusion ou par décoction.

Pour la décoction, les feuilles séchées sont placées dans l’eau puis l’ensemble est porté à ébullition pendant 15 à 20 minutes. Pour l’infusion, il faut d’abord faire bouillir l’eau puis verser cette eau bouillante sur les feuilles séchées de Kinkéliba. Que ca soit par décoction ou par infusion, après filtration, la boisson obtenue pourra être consommée chaude ou froide. Il est important de savoir que la préparation par infusion évitera de faire bouillir les feuilles durant de longues minutes et permettra ainsi de préserver le maximum de substances actives dans la boisson. Aujourd’hui, il existe aussi, dans de nombreux pays en Afrique, la possibilité d’acheter des sachets de tisane de Kinkéliba qui sont prêts à être infusés comme les sachets de thé.

Quels sont les bénéfices de la consommation de Kinkéliba ?

La consommation de tisanes de Kinkéliba présente différentes propriétés positives pour l’organisme. En effet, on retrouve plusieurs substances actives dans le kinkéliba comme des flavonoïdes, des tanins condensés mais aussi des alcaloïdes. En premier lieu, certains de ces éléments vont apporter au Kinkéliba des propriétés diurétiques, c’est-à-dire qui entraîne une augmentation de la sécrétion urinaire et qui peuvent être utilisées contre l’hypertension artérielle. Ensuite, d’autres éléments vont apporter des propriétés digestives contre la constipation et en stimulant la fonction biliaire. Enfin, certaines de ces substances vont avoir un rôle anti-inflammatoire et antioxydant qui vont protéger nos cellules contre l’effet des radicaux libres et ainsi prévenir de nombreuses maladies comme certaines formes de cancer, les troubles cardiovasculaires ou encore certaines infections.

Est-ce qu’il y a des risques à la consommation de Kinkéliba ?

Comme toutes les tisanes contenant des alcaloïdes, la tisane de Kinkéliba est déconseillée chez la femme enceinte. Il n’y a pas encore d’études concluantes sur la dangerosité de ces composés chimiques puissants mais les autorités sanitaires recommandent un principe de précaution chez la femme enceinte pour protéger le fœtus. Pour la santé, il y a un autre point important à prendre en compte. Les tisanes sont des boissons dites acaloriques c’est-à-dire quelles n’apportent pas de calories à condition, bien sûr, qu’elles soient consommées sans sucre. Par contre, si du sucre est rajouté, surtout si c’est en grande quantité, cela entraînera une consommation de sucre en excès donc des apports caloriques en excès qui peuvent représenter un risque. Il est donc important de consommer ces boissons sans sucre !

