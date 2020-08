Covid: nombre d’États précommandent des millions de doses de vaccin auprès de laboratoires

Plusieurs pays ont assuré leurs arrières en précommandant des millions de doses auprès des laboratoires. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Argentine et le Mexique ont annoncé qu'ils prendront en charge la production et la distribution en Amérique Latine du futur vaccin contre le Covid-19 produit par le laboratoire AstraZeneca. Entre 150 et 250 millions de doses sont concernées, un moyen pour ces Etats de s'assurer de stocks de ce vaccin si jamais il s'avère efficace. Plusieurs autres pays ont également assuré leurs arrières en précommandant des millions de doses auprès des laboratoires.