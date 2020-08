L’état du monde face à la pandémie du 10 au 16 août

Va-t-on vers une deuxième vague ? La question est sur toutes les lèvres. Partout dans le monde ou presque, La pandémie se renforce ou reprend de plus belle. Cette semaine, le bilan global de cas positifs recensés dans le monde dépasse les 21 millions de cas, et l’on dénombre plus de 766 000 victimes, soit 39 000 décès de plus par rapport à la semaine précédente.

Plus inquiétant, selon l’AFP, un cas de « recontamination » par le coronavirus plusieurs mois après l'infection initiale a été identifié par les autorités de la ville de Jingzhou, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine. La patiente de 62 ans, déclarée positive en février 2020, avait été guérie. Elle vient d’être de nouveau diagnostiquée positive. Officiellement, le pays d’où l’épidémie est partie, compte près de 90 000 cas déclarés pour 4 700 morts, même si des observateurs ont pu émettre des doutes sur ces chiffres.

Sur le plan économique, les mauvais chiffres s’accumulent, et même les bons, comme la baisse statistique du chômage en France, sont à relativiser, les personnes devant s’inscrire à Pôle emploi n’ayant pu le faire pour cause de confinement. De fait, pour les pays européens, on s’inquiète que la crise sanitaire ne laisse la place à une crise sociale. Au Royaume-Uni, les perspectives post-Brexit ne sont pas bonnes du tout à ce titre. Au second trimestre, le PIB s’est contracté de 20,4%, un record.

Le tourisme est l’un des secteurs les plus marqués, partout dans le monde. Alors qu’au Kenya, c’est la déprime totale, et qu’à Cuba, on attend impatiemment la réouverture des frontièrespour laisser rentrer les touristes et leurs devises, en France, Paris tente néanmoins d’attirer les foules, et au Cambodge, des hôteliers misent surles longs séjours pour limiter la casse. Preuve s’il en est que la question est prise au sérieux par les gouvernements, en Irlande, le patron de l’organisme chargé de faire la promotion du tourisme de l’île, et qui avait passé, lui, ses vacances en Italie, a dû démissionner. Au final, certains s’interrogent déjà sur ce que sera la carte du tourisme de demain.

Les pays où il y a de bonnes nouvelles

Il y a bien quelques Etats où le nombre de nouveaux cas diminue chaque semaine, mais globalement, partout ou presque, l’épidémie est en progression, ou connaît un renouveau. Il y a néanmoins quelques raisons d’espérer.

Au Canada, les demandeurs d’asile qui ont aidé à soigner les malades du Covid-19 au plus fort de la pandémie, vont être régularisés, a annoncé le ministère de l’Immigration ce vendredi. Ces personnels soignants et aides à domicile étrangers, surnommés les « Anges gardiens », qui ont donné des soins de santé entre la mi-mars et la mi-août, bénéficieront d’un programme d’immigration particulier. Des mesures qui ne concerneront pas les personnels de sécurité des hôpitaux, ou encore ceux qui travaillent dans l’alimentation, regrettent cependant les organisations d’aide aux migrants.

En RDC, les contraintes de circulation intérieure et extérieure vont être levées Une bonne nouvelle pour une économie asphyxiée, même si certains redoutent une nouvelle propagation du virus, notamment dans des zones jusque-là peu touchées, comme Mbujimayi. Les compagnies aériennes vont tenter de profiter de cette réouverture pour se relever. Cependant, la réouverture de la frontière entre Kinshasa et Brazzaville demeure limitée, les autorités de la République du Congo n’ayant pas rouvert les frontières.

Selon le bureau régional de l'OMS, la réouverture des économies africaines devrait entraîner automatiquement une augmentation des cas, mais non exponentielle.

En Algérie, après cinq mois de fermeture, les mosquées, les cafés et les plages ont rouvertes ce samedi 15 août. Les forces de sécurité seront chargées du maintien des mesures de distanciation sociale. Avec plus de 1 350 décès, le pays est le troisième le plus touché du continent africain. Les autorités maintiennent néanmoins un confinement partiel à domicile dans 29 des 48 Wilayas (divisions administratives) du pays.

« Tout indique que l'Afrique du Sud a atteint un pic et que la courbe (des infections) s'est inversée », a indiqué le président Ramaphosa, alors que le pays réautorisait les ventes d’alcool et de cigarettes à partir de ce samedi 15 août. Les commerces, bars, et restaurants pourront rouvrir leurs portes à condition de respecter un nombre de clients limités et des règles de distanciation sociale. L’Afrique du Sud demeure le pays le plus touché du continent africain, avec plus de 580 000 cas et 11 600 morts officiellement enregistrés.

Une bonne nouvelle pour les croisiéristes : en Italie, le gouvernement a autorisé par décret le redémarrage des croisières sur la Méditerranée occidentale à partir de ce dimanche 16 août, avec un protocole sanitaire strict. Il s’agit du premier pays au monde à réautoriser ce type de voyage. Plusieurs navires de croisière avaient été l’objet de contaminations à travers le monde pendant la crise du coronavirus. Une bonne nouvelle pour les anti-croisiéristes, cette décision ne concerne pas Venise, puisque les deux leaders du secteur (MSC et Costa) ont suspendu leurs départs et leurs escales vers la Sérénissime.

A Madagascar, le président Rajoelina a tenté de redonner espoir à sa population en annonçant qu’« il y aurait moins de cas de contamination d’ici la fin du mois d’août », selon l’Académie de médecine. « La lutte contre le coronavirus n’est pas encore terminée mais on entrevoit une lueur d’espoir », a-t-il ajouté. Pour cette raison, le président a annoncé un assouplissement des mesures de confinement en réautorisant le travail et l’ouverture des marchés. Néanmoins, les transports en commun ne fonctionneront toujours pas, et l’état d’urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours. Quelques centaines de Malgaches coincés à l’étranger depuis mars ont par ailleurs pu regagner la Grande Île ce samedi 15 août. Ils seront isolés dans un hôtel en attendant les résultats d’un test PCR, avant de pouvoir enfin rejoindre leurs proches. Pour beaucoup, il s’agit d’un soulagement, après un exil forcé et coûteux.

Les pays où l’épidémie reprend

Mais en dehors de ces quelques exemples d’assouplissement, l’heure est plutôt au durcissement des mesures, pour éviter un nouveau confinement. Une situation particulièrement visible dans les pays où la pandémie reprend activement, probablement aidée par les déplacements des vacanciers.

Le Royaume Uni a ainsi réimposé une quarantaine pour les voyageurs en provenance de France ou d’Espagne. Une mesure prise en urgence, qui a pris de court tous ceux qui étaient se trouvaient dans ces pays, et ont dû trouver une solution pouréviter la quarantaine en raccourcissant leur séjour. La décision a par ailleurs été officiellement regrettée par Paris, qui n'exclue pas une réciprocité.

En Irlande, où le taux de contamination dépasse désormais celui du Royaume Uni, une partie du pays a été reconfinée.

L’Allemagne, qui avait plutôt bien traversé la crise, avec 9 000 morts pour 220 000 cas recensés, s’inquiète à juste titre d’un retour de l’épidémie, avec une montée inquiétante du nombre de nouveaux cas. Mais elle est prête à affronter une nouvelle vague. A Berlin, un hôpital de campagne de 500 lits, prêt depuis début mai, attend toujours ses patients. « Nous nous préparons ici à une situation d’urgence qui, espérons-le, ne surviendra pas, les capacités des autres hôpitaux étant suffisantes », affirme ainsi le maire de Berlin Michael Müller. Le pays a par ailleurs pris des mesures de quarantaine et de dépistage pour tous les voyageurs en provenance d’Espagne (exceptées Les Canaries).

Il est vrai que le pays connaît une nouvelle forte poussée de l’épidémie. 3 000 nouveaux cas pendant deux jours consécutifs, ont annoncé les autorités samedi, et des centaines de nouveaux clusters découverts. Le port du masque a été de nouveau imposé en extérieur dans tout le pays.

Le port du masque est obligatoire dans de nombreux endroits en Belgique, pays durement touché par l'épidémie de Covid-19. Yves Herman/Reuters

En Europe, le nombre de villes qui reprennent cette mesure augmente également, comme à Bruxelles(les vélos en sont néanmoins exemptés), en Belgique, qui limite également l’accès à ses plages. La rébellion anti-masques s’amplifie d’ailleurs. Après l’Allemagne et la France, la Belgique est touchée par ce mouvement, de plus en plus de Belges anti-masques étant convaincus par les théories complotistes.

Paris ne fait pas exception, et la liste des zones touristiques de la capitale où le port du masque est obligatoire a été allongée ce samedi. Mais cette mesure ne semble pas respectée partout et par tous. Avec un nombre de 3 300 nouveaux cas en 24 heures comptabilisés ce dimanche 16 août, la France retrouve ses chiffres de contaminations du mois de mai, et craint plus que jamais une seconde vague. Le taux de positivité sur une semaine continue d'augmenter, à 2,6%. Paris, comme les Bouches-du-Rhône, ont été de nouveau classées en rouge sur la carte de la pandémie.

Dans les pays scandinaves, les gouvernements tergiversent autour du port du masque. Au Danemark, où la mesure était très limitée jusqu’alors, le masque est devenu obligatoire dans les transports en commun. Une mesure également recommandée désormais du bout des lèvres par les autorités locales d’Oslo, en Norvège, jusqu’alors réfractaire au port du masque. Seule la Suède fait toujours figure d’exception, en refusant encore et toujours d’imposer l'accessoire, affirmant même que son utilité n'est pas prouvée. Une stratégie à risque, le pays étant le sixième pays au monde en termes de morts par millions d’habitants (573).

Néanmoins, si le nombre de contamination augmente en Europe, on dénombre très peu de nouveaux décès ces dernières semaines.

Confrontée à sa plus forte hausse depuis mars (279 cas en 24h ce dimanche 17 août, contre 176 la veille), la Corée du Sud a imposé de nouvelles restrictions, dont la fermeture des lieux de divertissement et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Mais le président coréen Moon Jae-in s’en prend également à une Eglise, d’où proviennent 107 des nouveaux cas, et plus particulièrement à son révérend, le pasteur Jun Kwang-Un, très critique envers le gouvernement.

La Jordanie a, pour sa part, décidé de fermer totalement sa frontière avec la Syrie pour une semaine, après une résurgence des cas dans le nord du pays, à la frontière. Depuis cinq mois déjà, seuls les transporteurs routiers étaient autorisés à passer la frontière. Le gouvernement a également décidé de placer tout le personnel douanier de Jaber en quarantaine.

Relativement épargné jusque-là, avec un seul mort déclaré le 23 juillet, l’Ouganda, semble désormais entrer dans la pandémie.Le dernier bilan de l’institut John Hopkins est de 13 morts pour plus de 1 400 cas déclarés positifs. Des chiffres encore relativement faibles, mais les autorités craignent la vague qui s’annonce. La crise économique liée au coronavirus pourrait en outre avoir une influence sur l’élection présidentielle qui doit se dérouler en 2021.

Les pays où l’épidémie progresse

L’épidémie reprend, donc, là où elle avait un temps faibli, mais elle continue aussi son chemin dans de nombreux pays, sans faiblir ou presque.

Les Etats-Unis sont toujours le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 170 000 décès pour plus de 5,360 millions de cas recensés. Ce dimanche 16 août, le pays était celui dont le nombre de morts relevés en 24 heures était le plus élevé (1 105 décès). La Californie, avec plus de 600 000 tests positifs déclarés, ainsi que les Etats du Sud, sont parmi ceux qui dénombrent le plus de cas.

Le Brésil a vu le chiffre de contaminations hebdomadaires augmenter de 3%. Bien qu’étant le deuxième pays le plus endeuillé, avec plus de 107 700 morts, et que son président soit très critiqué pour sa gestion de l’épidémie, un sondage montre que 47% des Brésiliens ne le tiennent pas directement responsable du nombre élevé de victimes.

Plus inquiétant, en Inde, troisième pays le plus touché, l’évolution hebdomadaire du nombre de cas est de +13%. Jusque-là cantonnée aux grands centres urbains, la pandémie gagne désormais les campagnes. L’Inde, qui a connu 63 500 nouvelles contaminations en 24h ce dimanche (chiffre le plus élevé au monde), préoccupe de plus en plus les experts. Officiellement, le nombre de morts frôlait les 50 000 ce dimanche 16 août. La veille, jour de commémoration de l’indépendance du pays, des personnels de santé ont défilé en tenue de protection.

D’une manière générale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes restent la région la plus touchée, avec six millions de cas recensés et plus de 240 000 victimes. L’Etat d’urgence en Equateur, en vigueur depuis mars, a été prolongé jusqu’au 15 septembre. Une mesure qui permet le maintien d’un couvre-feu, la mobilisation des forces armées, et l’interdiction des rassemblements. Le pays compte 6 000 décès pour plus de 100 000 contaminations. Le Mexique, avec plus de 56 000 décès, est le troisième pays au monde le plus endeuillé, mais le Pérou (plus de 25 000 décès), paie également le prix fort. Là encore, plus de 22 000 policiers et militaires devaient patrouiller à partir de dimanche à Lima pour faire appliquer le couvre-feu.

Les infos santé

Dans ce contexte qui ne pousse guère à l’optimisme, la course au vaccin continue de plus belle, et les précommandes s’accumulent, auprès des laboratoires les plus prometteurs. Des dizaines de millions de doses des différents candidats ont été achetées par les pays avant même de savoir si elles seront efficaces.

Des échantillons d'un vaccin contre le coronavirus développé par l'Institut de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie, à Moscou, en Russie, le 6 août 2020. Ce vaccin, baptisé Spoutnik V, est très décrié par la communauté scientifique. The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Handout via REUTERS

Vladimir Poutine a d'ailleurs frappé fort mardi 11 août, en annonçant la mise au point par la Russie du premier vaccin, qui serait selon ses dire, « assez efficace » contre le coronavirus. Il a même précisé qu’une de ses filles se l’était inoculé. Le samedi suivant, la Russie a persisté en annonçant la sortie du premier lot de « Spoutnik V », baptisé ainsi en référence à la Guerre froide, lorsqu’en 1957, le lancement du premier satellite par l’URSS avait marqué la communauté internationale. Depuis le début des recherches, l'institut Gamaleïa est cependant accusé de rompre avec les protocoles habituels pour accélérer le processus scientifique. L’OMS et les pays occidentaux appellent donc à la plus grande circonspection. Jusqu'ici, la Russie n'a pas publié d'étude détaillée permettant de vérifier indépendamment ses résultats. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une majeure partie des médecins russes se méfient de ce vaccin, selon une enquête publiée dans le quotidien RBC Daily. Même le président philippin, qui avait annoncé vouloir servir de cobaye pour ce vaccin, a fait marche arrière cette semaine. Officiellement, la Russie compte plus de 15 000 décès pour 920 000 cas recensés.

De son côté, le ministre allemand de la Santé, qui réagissait à un couac de l’institut Robert Koch (un rapport qui n’aurait jamais dû être diffusé annonçait la sortie d’un vaccin à l’automne), a estimé qu’un vaccin pourrait sortir « dans les prochains mois ».

Le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) a par ailleurs annoncé jeudi le lancement d’une campagne de tests sérologiques dans sept pays africains (dans un premier temps), pour détecter la présence d'anticorps contre le coronavirus. Le Liberia, la Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Cameroun, le Nigeria et le Maroc sont les premiers pays qui s'y sont engagés.

Les infos insolites

Des restaurants chinois en lutte contre le gaspillage de nourriture. En Chine, le président Xi Jinping a demandé à la population d’éviter le gaspillage, alors que l’épidémie de coronavirus et les intempéries ont provoqué une montée des prix de l’alimentaire. Une recommandation prise au pied de la lettre par un restaurant chinois, qui a demandé à ses clients de se peser avant d’entrer, afin qu’on leur recommande un plat en fonction de leur valeur calorique. La décision n’ayant pas plu sur les réseaux sociaux, le restaurant a été obligé de faire ses excuses publiques. D’autres établissements demandent néanmoins à leurs clients de commander un plat de moins que le nombre de personnes présentes à table. Une « opération assiette vide », qui s’est doublée d’une chasse aux vidéos d’orgies, très communes en Chine, appelées « mukbang ».

Cessez-le-feu dans la guerre éléphants-humains au Sri Lanka. C’est un vieux conflit qui n’a pour le moment pas fait l’objet d’une médiation de la part de l’ONU. La diminution régulière de leurs zones d’habitation pousse les éléphants à venir chercher leur nourriture dans les villages, ce qui aboutit souvent à des drames. 405 éléphants ont été tués en 2019 (par balle ou empoisonnement), contre 120 humains, qui ont perdu la vie. Une tendance qui s’accentue chaque année. Mais le confinement lié à la crise contre le coronavirus a fait office de juge de paix. Les chercheurs, qui tenaient une conférence de presse mercredi 12 août, espèrent que cette période sera propice à un arrangement à l’amiable entre les deux espèces. La population d’éléphants, estimée à 7 000 aujourd’hui, était de 12 000 au début du XXe siècle.

