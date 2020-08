En 2020, les feux de forêts géants ravagent plus que jamais la planète

Alors que le monde entier a les yeux braqués sur la lutte contre la pandémie de coronavirus, une autre crise voit le jour sur la planète : la recrudescence de méga-feux de forêts. Alors qu’en 2019, le nombre d’incendies avait déjà battu des records, de l’Amazonie à l’Arctique, les forêts ont brûlé plus que jamais durant le premier trimestre 2020. Une étude conjointe du WWF et du Boston Consulting Group (BCG) en analyse les raisons et les conséquences.

Au premier trimestre 2020, le nombre d’incendies de forêts dans le monde a augmenté de 13% par rapport à la même période en 2019. La chaleur persistante et le temps sec, dus à la fois au changement climatique et à la conversion des espaces naturels en terres agricoles, associés à une gestion défaillante des forêts, sont les causes principales de cette augmentation. Le rapport établi par WWF et Boston Consulting Group (BCG) souligne que les activités humaines sont responsables de 75% de ces incendies.

Changement climatique et feux de forêts, le cercle vicieux

Dans l’hémisphère nord, la plupart des incendies sont dus à la négligence : brûlage de déchets, accidents industriels ou agricoles. Dans les régions tropicales et subtropicales d’Afrique et d’Asie du sud-est, les feux de forêts sont en général déclenchés intentionnellement pour renouveler les terres agricoles. Au Brésil et en Indonésie, on brûle les forêts pour développer l’agriculture et l’élevage industriels.

Si cette tendance se poursuit, les conséquences seront dévastatrices en termes de pollution et de quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère. Le changement climatique et les feux de forêts se renforcent mutuellement. C’est donc un cercle vicieux qui doit être brisé, sous peine de voir sécheresses et méga-feux devenir la norme.

