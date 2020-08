Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie du 24 au 30 août

Une femme musulmane chiite lors de l'Achoura, à New Delhi, Inde, le 30 août 2020.

La pandémie a dépassé ce 30 août la barre des 25 millions de personnes contaminées. Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a dépassé la barre des 25 millions de personnes contaminées, dont plus de la moitié aux États-Unis, selon un décompte de l'AFP.

Le coronavirus a fait au moins 843 149 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 TU.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts (182 785) que de cas (5 961 884). Après les États-Unis, viennent le Brésil (120 262 morts pour 3 846 153 cas), le Mexique (63 819 morts pour 591 712 cas), l'Inde avec 63 498 morts (3 542 733 cas) et le Royaume-Uni avec 41 498 morts (332 752 cas).

L'Amérique Latine et les Caraïbes totalisaient dimanche 273 913 décès pour 7 223 526 cas. Le Brésil semble bloqué depuis trois mois dans un interminable plateau, avec environ 1 000 décès quotidiens en moyenne.

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 87 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (62), le Royaume-Uni (61), et l'Italie (59).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et de Macao) a officiellement dénombré un total de 85 153 cas (131 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4 634 décès et 80 153 guérisons.

La France a enregistré 5 413 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures, a annoncé dimanche Santé publique France (SPF), soit 40 de moins que la veille. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'est alourdi de quatre décès pour un total de 30 606 morts. Le nombre des personnes hospitalisées évolue peu, avec cinq patients supplémentaires en 24 heures à 4 535, de même que celui des cas graves traités dans des services de réanimation, qui augmente de deux à 402.

Inde: record de contaminations

L'Inde a établi un triste record dimanche enregistrant 78 761 nouveaux cas sur les dernières 24 heures.

Avec 3,5 millions de personnes ayant été contaminées, l'Inde est le troisième pays comptant le plus de cas de coronavirus, après les États-Unis et le Brésil. La maladie a tué 63 000 Indiens.

Le gouvernement du pays le plus peuplé de la planète (1,3 milliard d'habitants) avait annoncé samedi un assouplissement des règles sanitaires en vigueur depuis mars pour tenter de relancer l'économie. A partir de septembre, les rassemblements culturels, politiques et sportifs rassemblant jusqu'à 100 personnes seront autorisés.

« Une attaque contre notre démocratie »

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dénoncé dimanche une « attaque insupportable contre le cœur de notre démocratie » au lendemain d'une tentative d'intrusion dans le Reichstag par des manifestants anti-masques à Berlin. Près de 40 000 personnes ont manifesté samedi dans la capitale allemande contre les restrictions liées au coronavirus. Plusieurs centaines de manifestants radicalisés ont tenté de prendre d'assaut le Parlement, contenus de justesse par la police.

Le président a dénoncé « les outrances d'extrême droite » ainsi que les « drapeaux du Reich » allemand aux couleurs noire, blanche et rouge brandis par les manifestants en souvenir de l'Empire ayant disparu en 1919 après la Première guerre mondiale.

Une Achoura inédite en Irak, coronavirus oblige

En larmes et portant des masques, des milliers de pèlerins chiites ont convergé dimanche vers la ville sainte de Kerbala en Irak pour commémorer Achoura, un rassemblement religieux parmi les plus importants du monde musulman qui se tient en pleine pandémie de nouveau coronavirus.

D'ordinaire, des millions de fidèles venus du monde entier convergent vers le mausolée au dôme doré de l'imam à Kerbala, dans le centre de l'Irak, où ils prient et pleurent côte à côte. Mais cette année les célébrations sont particulières en raison de la pandémie.

Seuls de petits groupes de pèlerins sont réunis sur l'esplanade devant la principale mosquée, vêtus de noir en signe de deuil, comme le veut la tradition durant Achoura, et portant des masques sanitaires. Des employés pulvérisent du désinfectant et distribuent des masques. Pour accéder au mausolée, les pèlerins sont soumis à des prises de température.

Messi absent au dépistage

Le footballeur Lionel Messi ne s'est pas rendu dimanche à son club pour y passer un test de dépistage du coronavirus avant la reprise de l'entraînement lundi. L'attaquant argentin est engagé dans un bras de fer avec le FC Barcelone pour obtenir son transfert dans le club de Manchester City.

