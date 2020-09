Sport et méditation de pleine conscience

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il explique les bienfaits de la méditation de pleine conscience pour un sportif.

Dr Sène, vous allez nous parler aujourd’hui de la méditation pleine conscience dans le sport.

D’abord c’est quoi la méditation pleine conscience ?

La pleine conscience, ou Mindfulness en Anglais est un état de conscience pendant lequel l'attention est ancrée sur l'instant présent de façon calme, lucide et objective. Nous faisons tous l'expérience de la pleine conscience de temps à autre, le plus souvent de manière furtive: quelques secondes, ou quelques minutes tout au plus, lorsque nous sommes à la fois concentrés et relaxés: en observant un feu de cheminée, ou pendant une promenade en pleine nature par exemple.

La méditation permet de développer cet état de pleine conscience. Elle entraîne l'esprit à se libérer du flot de pensées pour se concentrer sur le moment présent plus longtemps et plus profondément. Les bienfaits sont tels que la méditation en pleine conscience est de plus en plus utilisée de façon clinique pour soigner des maladies mentales, et notament celles liées au stress. Mais de manière générale, tous ceux qui la pratiquent ressentent un calme mental et un meilleur contrôle de leurs émotions, pendant la méditation, mais aussi dans leur vie quotidienne.

La méditation en pleine conscience apprend également à prendre du recul sur nos pensées et nos émotions. Un peu comme si vous étiez l'observateur de vos pensées et émotions, sans en être le jouet. Elle permet d'avantage de discernement sur vos propres réactions par rapport aux situations et au personnes que vous rencontrez.

Quels sont les bienfaits pour le sport ?

La méditation a de nombreux avantages qui peuvent aider à la performance athlétique. Les athlètes qui l’incorporent dans leur routine d’entraînement peuvent être mieux préparés pour la compétition et avoir un avantage mental sur leurs adversaires. S’il est important d’entraîner le corps, il est également important d’entraîner l’esprit.

Améliore la concentration

La pratique de la méditation enseigne aux sportifs à renforcer leur concentration sur la tâche présente. Ainsi, ils apprennent à laisser tomber les sources de distractions, en particulier les pensées négatives qui peuvent nuire au succès. Rester concentré sur le jeu est un élément essentiel pour la réussite.

Aide les athlètes à surmonter la douleur : il a été prouvé que la méditation réduit fortement la sensibilité d’une personne à la douleur.

Ceci peut contribuer à passer au travers des moments difficiles d’un entraînement ou d’une compétition. De quoi aller chercher ce dernier kilomètre lors d’un marathon par exemple !

Améliore le sommeil

En incorporant la méditation dans la routine d’entraînement, les athlètes sont susceptibles de mieux dormir et de combattre l’insomnie.

les athlètes qui ne dorment pas suffisamment peuvent faire l’expérience d’effets négatifs. On peut voir une prise de poids, une incapacité à maintenir la concentration et des troubles de l’humeur. Il y a souvent aussi une augmentation de l’anxiété ou de la dépression, etc.

La méditation évoque la réponse de relaxation, un changement physiologique profond qui est l’opposé d’une réponse au stress. Cette réaction de relaxation peut aider à éliminer le stress, qui est habituellement la cause des troubles du sommeil.



Réduit le stress

Même si le stress peut être galvanisant pour certains, une trop forte dose peut nuire à la performance. Par conséquent, il est important de trouver des moyens de le gérer et le réduire. La méditation est un excellent moyen.

Les athlètes qui adoptent la méditation consciente peuvent réduire leur stress, Ils ont moins d’anxiété, de dépression et de détresse somatique.

Quels conseils en pratique pour pratiquer la méditation en faveur de son sport ?

Faites des étirements et respiration de Yoga

L’étirement yogique est essentiel pour commencer votre méditation parce qu’il permet à l’esprit de se détendre et d’améliorer la flexibilité et l’efficacité musculaire. Effectuez 5 à 10 séries de séquences de posture. Dans ses enchaînements, chaque posture est synchronisée avec la respiration.

Passez 10 minutes à faire des exercices de respiration yogique : il améliore l’efficacité cardiovasculaire et respiratoire, en plus d’augmenter la concentration, l’attention et la mémoire.

Soyez régulier dans votre pratique

Lorsque vous pratiquez régulièrement la méditation, vous entraînez votre esprit à s’associer à cet état calme et méditatif. Faites de votre mieux pour pratiquer à la même heure chaque jour et sur une même durée. Pas besoin d’y passer une heure, 10 minutes peuvent suffire, la clé étant la régularité.

Réduisez la caféine, l’alcool et les aliments transformés.

Les bénéfices d’une bonne pratique de la méditation seront limités si le régime alimentaire en parallèle est pauvre. La caféine peut perturber le sommeil et causer de l’anxiété et de l’agitation. L’alcool peut nuire à l’équilibre, la stabilité et épuiser les principaux électrolytes et minéraux essentiels à la coordination nerveuse et musculaire. Les aliments transformés quant à eux sont bourrés de produits chimiques et d’agents de conservation.

Réduisez votre consommation de caféine et de boissons alcoolisées et mangez beaucoup d’aliments frais et non transformés.



Tenez bon ! Votre pratique de la méditation vous nourrit d’innombrables façons et à de nombreux niveaux : physique, psychologique et émotionnel. Il suffit d’y croire !

