Mieux connaitre l’intérêt des différents produits laitiers

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il expose les bienfaits des produits laitiers.

Pouvez-vous nous rappeler quels sont les aliments que regroupe la famille des produits laitiers ?

Les produits laitiers sont une famille d’aliments qui comprennent en premier lieu différents laits issus de ruminants, comme par exemple le lait de vache, le lait de chèvre, de brebis ou encore de chameau. Cette famille inclut aussi d’autres aliments qui sont produits par différents mécanismes de transformation qui sont réalisés à partir du lait. Il s’agit par exemple :

Du lait fermenté qui est obtenu par fermentation du lait après qu’il ait été ensemencé avec différents types de microorganisme qui définiront le produit final obtenu comme par exemple le lait battu ou le kefir ;

Des yaourts qui sont aussi des laits fermentés mais qui sont réalisés uniquement avec un ensemencement par des bactéries lactiques thermophiles comme Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophiles.

Des fromages frais, comme le petit suisse ou le fromage blanc, qui sont obtenus à partir d’un long processus d’égouttage suivi d’une fermentation lactique ;

Enfin des fromages fermentés qui sont obtenus par coagulation avec de la présure et avec en plus des ferments lactiques. On pourra obtenir 3 types de fromages fermentés : les fromages à pâte molle, à pâte dure et à moisissure interne.

Mais attention, il existe aussi de nombreux produits qui sont classés dans les produits laitiers mais en réalité qui n’en sont pas.

Quelles sont ces aliments qui sont souvent classés à tort dans les produits laitiers et pourquoi ?

Il y a deux choses qu’il faut bien différencier. Il y a, tout d’abord, les produits qui sont préparés avec du lait mais qui ne font pas partie de la famille des produits laitiers. Il s’agit du beurre, de la crème fraiche, des crèmes desserts ou encore de la glace. Le beurre et la crème fraiche sont classés dans la famille « matières grasses » car leur composition est riche en gras et pauvres en calcium et en protéines. Les glaces ou les crèmes desserts ont une composition riche en sucres et en graisses et seront classées dans la famille des produits sucrés. Il y a, ensuite, les aliments qui ont un nom qui font penser à un produit laitier mais qui en réalité ne sont pas préparés avec du lait et ne contiennent pas de lait. Il s’agit principalement des produits comme le lait de Soja ou le lait d’amande qui ont le nom de lait mais qui en fait n’en sont pas.

Quels sont les propriétés nutritionnelles des produits laitiers ?

En tout premier lieu, les produits laitiers sont riches en calcium et en vitamine D qui sont essentiels dans la construction et le maintien des os. Cet apport en calcium est aussi très important pour de nombreux processus dans notre organisme comme la contraction musculaire, la coagulation sanguine ou encore la conduction nerveuse. Ils contribuent aussi aux apports recommandés en iode, en phosphore, en vitamine B2, en vitamine A et en acide gras polyinsaturés oméga-3. Ensuite, différentes études scientifiques montrent aussi qu’une consommation de produits laitiers, respectant les recommandations, est associée à un effet favorable sur le risque cardio-métabolique, c’est-à-dire le risque à moyen ou long terme de développer une maladie cardiovasculaire, comme une attaque cardiaque ou cérébrale, et ou un diabète de type 2. Ces études montrent aussi un autre effet favorable avec une diminution du risque de cancer colorectal. Depuis quelques années, de nombreuses informations circulent faisant un lien entre la consommation de produits laitiers et certaines pathologies comme par exemple la sclérose en plaque. Il est très important de bien rappeler qu’il n’y a, pour le moment, aucune étude scientifique publiée qui corrobore ces risques pour les personnes qui respectent les recommandations de consommation.

Quels sont les dernières recommandations sur la consommation des produits laitiers ?

La rencontre avec la famille des produits laitiers se fait dès la naissance avec le lait maternel. Pour les nourrissons, pour toutes les mamans qui le peuvent, la recommandation est un allaitement exclusif jusqu’à 6 mois. Ensuite, la recommandation est de consommer 3 ou 4 portions de produits laitiers par jour pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Ce sont des stades de la vie où ils sont très importants d’une part pour la croissance des enfants et des adolescents et d’autre part pour réduire le risque d’ostéoporose chez les personnes âgées. Pour les autres périodes de la vie, la recommandation est de consommer 2 portions par jour. En pratique, une portion de produits laitiers c’est un yaourt, une tasse de petit déjeuner de lait, un fromage blanc ou encore un petit morceau de fromage. Pour le fromage, il faut plutôt consommer des fromages à pâte molle, comme le camembert ou le bri, plutôt que ceux à pâte dure comme l’emmental ou le comté qui sont plus gras. Il faut faire attention aussi aux fromages très salés comme la féta ou le roquefort.

Pour les personnes qui présentent une intolérance au lactose, il faudra mieux consommer des yaourts ou du lait fermenté qui contiendront une faible quantité de lactose ou des fromages à pâte ferme pressés comme la tomme qui ne contiennent pas de lactose.

