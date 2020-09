Les «jeunes pour le climat» appellent à la mobilisation partout dans le monde

La jeune militante environnementale suédoise Greta Thunberg (c), en tête de la manifestation des jeunes pour le climat, le 22 février 2019 à Paris. REUTERS/Philippe Wojazer

La jeunesse climat est de retour : les 25 et 26 septembre prochains, Youth for Climate appelle à des nouvelles journées mondiales d’action pour le climat – ajustées en fonction des circonstances du Covid-19 – et à des nouvelles grèves scolaires, les désormais fameux Fridays for Future lancés par la suédoise Greta Thunberg. Lors d'une conférence de presse en ligne, les jeunes militants annoncent la couleur.