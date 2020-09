Le Royaume-Uni envisage d'inoculer le Covid-19 à des patients pour tester un vaccin

Selon le journal Financial Time, les autorités britanniques s'apprêtent à lancer le premier « challenge infectieux humain » pour testers des vaccins contre le Covid-19.

Dans la course mondiale au vaccin contre le Covid-19, tout ce qui peut faire gagner du temps est le bienvenu. Le Royaume-Uni serait ainsi prêt à effectuer un challenge infectieux humain, une technique qui consiste à inoculer le virus à des volontaires bien portants, pour tester l'efficacité des vaccins.

Mais cette pratique n'est plus d'actualité depuis des dizaines d'années, ce qui explique l'étonnement du professeur Jean-Paul Sthal, infectiologue au CHU de Grenoble.

« C'est une pratique qui est abandonnée depuis 70 ans. On a arrêté cette pratique qui consiste à inoculer une maladie à des humains, c'est vraiment quelque chose qui est hors de la pratique scientifique actuelle, explique le médecin. C'est-à-dire qu'on n'inocule plus une maladie dangereuse à des personnes sans aucune garantie qu'un vaccin puisse les protéger. On risque de tuer des gens avec ça, et il n'y a en plus aucun traitement donc je serais étonné qu'un comité d'éthique donne son accord pour une pratique de cet ordre. »

L'essai britannique devrait commencer en janvier 2021, mais des voix s'élèvent déjà contre une méthode qui pose des questions d'éthiques.

