Nobel de médecine: trois chercheurs récompensés pour leur découverte du virus de l'hépatite C

Harvey Alter, Michael Houghton et Charles Rice sont récompensés, ce 5 octobre 2020, du prix Nobel de médecine. Nobel Prize

Le Nobel de médecine récompense cette année un Britannique, Michael Houghton, et deux Américains, Harvey Alter et Charles Rice, pour leur découverte du virus de l'hépatite C. Le jury évoque dans son annonce « un problème de santé mondial majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie » dans le monde.