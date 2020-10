Environnement: des milliers d'espèces rares menacées par le changement climatique

Ce sont des espèces rares et elles sont en danger : c'est ce que montre une étude publiée jeudi 8 octobre dans la revue scientifique Nature Communications. Un drame écologique en cours qui pourrait aussi mettre en péril notre planète.

Ouistiti à tête jaune du Brésil, kangourou arboricole du Queensland australien, ou encore perroquet non volant... Ce sont quelques-unes des plus de 4 500 espèces de mammifères terrestres et un peu moins d'une dizaine de milliers d'oiseaux qui seraient les plus menacés par le changement climatique et l'influence humaine. Une étude publiée dans Nature Communications montre pourtant l'importance du rôle de ces espèces dans le fonctionnement de l'écosystème.

Un rôle crucial dans leur écosystème

Grâce à des données recueillies à l'échelle mondiale, les chercheurs ont pu recenser et cartographier chacun de ces animaux, en croisant à la fois leur critère de rareté géographique, mais aussi, pour la première fois, celui de rarété fonctionelle. Exemple avec le macaque noir de l'île de Sulawesi, en Indonésie, et dont l'espèce est menacée d'extinction : ce singe se nourrit de plus de 145 fruits différents et joue ainsi un rôle crucial pour la dispersion des graines des arbres.

Mais l'étude va plus loin. En s'appuyant sur les modélisations des experts climats de l'ONU, elle montre aussi que ce sont les oiseaux qui seront les plus impactés par les changements climatiques. Pire, elle prédit que d'ici 40 ans, beaucoup d'entre eux risquent l'exctinction.

