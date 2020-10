Vaccin contre le Covid-19: la défiance de la population menace la lutte contre la pandémie

Selon une étude, seuls 72 % de la populaiton mondiale seraient disposés à se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui est insuffisant pour juguler la pandémie. AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Deux laboratoires américains ont l'intention de demander une autorisation de mise sur le marché de leur vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin novembre aux États-Unis. Un vaccin qui pourrait changer la donne face à l'épidémie alors que plus de 40 millions de personnes dans le monde sont contaminées et que l'Europe connaît une deuxième vague. Mais voilà, une partie non négligeable de la population est réticente à se faire vacciner. C'est ce que révèle une étude publiée mardi 20 octobre dans la revue Nature Medicine.