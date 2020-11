Conseils pratiques pour cuisiner sans risquer l’intoxication alimentaire

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous explique comment éviter l'intoxication alimentaire.

Publicité Lire la suite

Qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire ?

Les intoxications alimentaires, que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle les maladies d’origine alimentaire, représentent des maladies qui sont causées par des aliments qui sont contaminés par des bactéries, des virus, des parasites ou encore des toxines. Il aura fallu attendre 2015 pour que l’OMS publie des données sur l’ampleur et la gravité des maladies d’origine alimentaire. En effet, les premières estimations mondiales montraient que, chaque année, 1 personne sur 10 tombe malade en consommant des aliments contaminés et que 420 000 personnes meurent des conséquences de cette intoxication. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus touchés avec 125 000 morts par an. Enfin, ces données montraient que c’est le continent africain et l’Asie du Sud-Est qui sont les zones géographiques où le poids de ces maladies est le plus important.

Quels sont les principaux risques liés à ces maladies et où a-t-on le plus de chance de rencontrer ces contaminants ?

On définit en général 4 types de contaminants :

Les infections liées à des bactéries comme l’infection à listéria, à Brucella ou encore le choléra ;

Les infections liées à des virus comme l’hépatite A ;

Les infections liées à des parasites comme la toxoplasmose, le ténia du porc, les autres formes de ténias ou encore la maladie chinoise de la douve du foie ;

Enfin, les infections liées Produits chimiques et toxines comme l’aflatoxine.

En général, ces maladies d’origine alimentaire peuvent être aiguës avec un démarrage très rapide qui comprend différents types de symptômes tel que des nausées, des vomissements ou encore de la diarrhée Elles peuvent entraîner des diarrhées très sévères qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le malade. En plus de ces maladies aiguës, elles peuvent aussi entraîner des maladies qui vont s’installer sur le plus long terme, comme des cancers, des insuffisances rénales ou hépatiques et des troubles cérébraux ou nerveux.

On peut être contaminé quand on mange hors du domicile dans des restaurants, des maquis, chez des amis mais aussi chez soi par les aliments que l’on va cuisiner. Dans tous les cas la conservation et la préparation des aliments est donc centrale.

Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour mieux conserver les aliments avant de les cuisiner ?

Le réfrigérateur et le congélateur sont centraux pour conserver tous les aliments qui doivent être maintenus au frais ou au froid. En revanche, pour courir aucun risque sanitaire, la température doit être absolument maintenue à une température constante de 4 degrés et les congélateurs à -17 degrés. Pour maintenir cette température il faut éviter au maximum de multiplier les ouvertures de réfrigérateur. Les produits laitiers doivent être conserver à l’arrière du réfrigérateur où il fait toujours plus froid et la température fluctue moins. Enfin, il faut faire attention avec les plats ou aliments chauds que l’on va mettre au réfrigérateur pour les faire refroidir. En effet, les aliments chauds peuvent développer des bactéries entre 4 et 60 degrés. En théorie, ces aliments devraient passer de 60 à 20 degrés en deux heures, puis descendre à 4 degrés dans les quatre heures suivantes. Pour accélérer ce refroidissement il faut mettre l’aliment chaud dans un plat le plus petit et le moins profonds possible pour permettre à une plus grande surface de refroidir plus rapidement les aliments.

Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour mieux préparer les aliments ?

Il faut déjà que tout soit très propre dans la cuisine. Pour ceci, il faut penser à laver très régulièrement les torchons et aussi à changer d’éponges au minimum chaque mois. Il faut aussi très bien nettoyer la surface sur laquelle vous allez poser vos aliments à chaque fois que vous posez un nouvel aliment. Enfin, il faut se laver les mains à chaque fois que l’on va toucher un nouvel ingrédient ou un nouvel ustensile de cuisine et éviter de transpirer sur les aliments que l’on va préparer.

Ensuite, il y a quelques trucs à connaitre aussi sur les aliments. Il ne faut pas garder un œuf ouvert plus de 2 à 3 jours. Il faut bien laver les légumes, la salade … avant de les préparer. Il faut aussi sentir le poisson avant de le préparer. Il ne doit absolument pas sentir autre chose que la mer comme disent les poissonniers. En cas d’odeur étrange, il ne faut surtout pas le cuisiner. Enfin, pour les boîtes de conserves il faut vérifier, au moment de l’achat, que le pot ou la boite ne soient pas gonflés. Si c’est le cas, là aussi, il ne faut pas les acheter car ça signifie que des bactéries se sont déjà développées avec un risque très fort de botulisme.

Si vous respectez déjà ces quelques règles d’hygiène et de conservation, vous pourrez éviter un grand nombre de maladies !

Pour poursuivre les échanges sur cette chronique, rendez-vous sur :

Le compte Twitter de Stéphane Besançon

La page Facebook de l'ONG Santé Diabète

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne