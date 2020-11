Trafic d'espèces sauvages: des milliers de saisies lors d'une opération d'Interpol

Photo d'un pangolin récupéré par la police indonésienne après l'arrêt de braconneurs, en juin 2017 (image d'illustration). Barcroft Media via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis 2017, Interpol et l'organisation mondiale des douanes coordonnent l'opération Thunder pour porter un coup au trafic international d'espèces sauvages et de produits naturels. Cette année, l'opération qui a eu lieu entre mi-septembre et mi-octobre, a permis de réaliser plus de 2000 saisies dans 103 pays et aboutit à des centaines d'arrestations, a indiqué ce lundi Interpol dans un communiqué.