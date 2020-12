Réchauffement climatique: 2020, l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées

Avec 1,2 degré au-dessus des températures de l'ère préindustrielle, 2020 est pour le moment la deuxième année la plus chaude jamais observée. En Arctique, les températures ont frôlé les 40 degrés. DR

Cinq ans après les accords de Paris, l'état du climat est plus préoccupant que jamais. L'année 2020 n'est pas encore terminée qu’elle sera déjà l'une des trois plus chaudes jamais enregistrées. C’est ce qu’avance ce mercredi l'Organisation météorologique mondiale. La pandémie et le ralentissement de l'économie n'y changeront rien.