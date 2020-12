Climat: le mois de novembre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré

Le mois de novembre 2020 est le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité (image d'illustration). AP - J. David Ake

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les mois se suivent et se ressemblent et les records de température sont battus les uns après les autres. Novembre ne déroge pas à la règle, il fait même pire en étant le mois le plus chaud jamais enregistré. L'année 2020 dans son ensemble pourrait bien elle aussi prendre part à ce triste record.