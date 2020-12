Travailler les pectoraux : pourquoi et comment?

Les pectoraux se trouvent sur la partie avant et latérale du thorax

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous parle des pectoraux.

A quoi servent les pectoraux ?

Ces muscles se trouvent sur la partie avant et latérale du thorax. Ils sont formés de deux parties : le grand et le petit pectoral. Les muscles pectoraux travaillent en collaboration avec d'autres muscles comme les deltoïdes, ainsi que les triceps dans la majorité des mouvements du bras. Leur objectif est de ramener les bras l'un vers l'autre, donc de resserrer les coudes.

Les pectoraux participent également à la capacité à lancer, repousser quelque chose, escalader ou maintenir une force, des actions qui interviennent dans de très nombreux mouvements du quotidien ou activités sportives (sport de raquette, combat, de lancer, athlétisme…).

Les pectoraux interviennent souvent en dehors de la musculation pour essentiellement exercer une force de poussée horizontale ou rapprocher vos bras dans l’espace que ce soit pour : transporter vos enfants, jouer au tennis, lancer un poids, soulever des sacs, déplacer un meuble, faire un sport de combat, transporter un objet, ouvrir une porte…

Communément appelés “pectoraux”, les muscles de la région pectorale sont au nombre de 3 muscles : le grand pectoral, le petit pectoral et le subclavier.

Les muscles pectoraux sont probablement l'un des groupes musculaires le plus convoité sur le corps masculin. Il est le symbole de sa force et même de sa virilité.

Si on est une femme, va-t-on ressembler à un homme en musclant ses pectoraux ?

Non, comme pratiquer de la musculation ne vous transforme pas en homme, le fait d’entrainer vos pectoraux ne le fera pas non plus.

L’inclusion d’exercices de pectoraux dans votre routine compte toute une pléthore d’avantages dont il serait malheureux de passer à côté :

Un meilleur équilibre musculaire : les pectoraux sont construits de manière à équilibrer les dorsaux (et la réciproque est également vraie), ce sont des antagonistes. Ainsi, si vous n’entrainez pas vos pectoraux, vous finirez par développer des problèmes de posture, des maux de dos ainsi que des déséquilibres musculaires et de force.

Une meilleure apparence : au fur et à mesure que vos muscles pectoraux grossissent, cela peut permettre de « soulever » vos seins afin qu’ils se retrouvent un peu plus haut sur votre poitrine, à la manière d’un soutien-gorge push up. De plus, avec la perte de gras, cela permet de découper au mieux la forme de votre poitrine et donner à vos seins un meilleur aspect visuel.

Faire des Pompes est un exercice de base en musculation. Je l’apprécie particulièrement car il est complet, travaillant à la fois les pectoraux mais aussi certains muscles des bras, des épaules et même les abdominaux.

Exécution de l’Exercice Positionnement : Face au sol en appui sur les mains et sur les pieds. Le ventre est contracté (notion de gainage), et le dos garde ses courbures naturelles. Exécution : Descendez en pliant les coudes et en inspirant jusqu’à ce que le torse touche le sol. Remontez en poussant fort sur les mains pour tendre les bras et en soufflant. Nombre de Répétitions : 3 à 6 séries de 10 à 20. Bonus : Vous solliciterez plus vos Pectoraux avec les mains écartées et les coudes sur le coté. A la maison : les pompes peuvent être réalisées partout, aucun matériel n’étant nécessaire.





Idéal pour travailler le haut du buste, le pull-over permet, entre autre, de muscler le bas des pectoraux.





Exécution de l’Exercice Positionnement : Dos à plat sur un banc, la charge est au bout des bras tendus au dessus de la poitrine. Exécution : Sans plier les coudes, descendez lentement les bras vers l’arrière (jusqu’au niveau des oreilles) en inspirant et remontez puissamment en soufflant. Nombre de Répétitions : Choisissez un poids avec lequel vous réussissez à faire 30 répétitions si vous débutez. Faites 3 à 6 séries. Chargez plus (vous ferez donc moins de répétitions, c’est normal)si vous maitrisez. A la Maison : Placez-vous à même le sol avec les genoux pliés et les pieds à plat. Une ou deux bouteilles d’eaux peuvent faire office de charge.



Le Dumbbell Fly est souvent programmé en fin de séances pour un travail de finition. Il permet de faire travailler les muscles Pectoraux sur toute leur amplitude. Vous ressentirez donc un étirement musculaire pendant le mouvement (en positon arrière des bras).





Exécution de l’Exercice Positionnement : Dos à plat sur un banc la charge est au bout des bras tendus au dessus de la poitrine. Exécution : Coudes légèrement fléchis, écartez les bras en croix jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au sol en inspirant. Revenez lentement et en expirant à la position initiale. Nombre de Répétitions : Exactement pareil que pour l’exercice précédent. A la Maison : Comme pour le deuxième exercice.



