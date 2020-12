Départ de la mission Tara, une expédition scientifique de 2 ans dans l’Atlantique

Une expédition de deux ans, 70 000 km, c’est un nouveau tour du monde pour la goélette scientifique « Tara », qui part cette fois pour analyser le « microbiome » de l’océan, c’est-à-dire l’ensemble des micro-organismes qui peuplent l’Atlantique Sud, pour comprendre comment ils réagissent au changement climatique. La goélette a mis les voiles samedi depuis Lorient (dans le Morbihan). Le navire,de 36 mètres de long et 10 mètres de large, file droit vers Punta Arenas au sud du Chili, où les premiers scientifiques embarqueront en février.

Publicité Lire la suite

Décrits dès la fin du XIXe siècle par le biologiste allemand Ernst Haeckel, et largement répertoriés grâce à la précédente mission Tara Océans, ces micro-organismes représentent « au moins deux tiers de toute la biomasse des océans », soit quatre fois plus que la biomasse cumulée de tous les insectes sur Terre, explique à l'AFP Chris Bowler, directeur scientifique du consortium Tara Océan. Mais de leur fonctionnement, on ignore tout. L'enjeu de Tara Microbiome est donc de sonder le « théâtre d'activité » de cette vie microbienne, essentielle à tout l'écosystème océanique, et qui constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire.

Le site de l'expédition

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne