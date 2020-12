Sommet «ambition climat»: nouvelles promesses de la Chine et de l'Inde

Lors d'un sommet marquant le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris, la Chine et l'Inde ont fait un pas supplémentaire, samedi 12 décembre, dans leurs engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais les promesses de Pékin, premier pollueur au monde, sont jugées insuffisantes par les ONG.

Publicité Lire la suite

Lors d'un sommet en ligne organisé par l'ONU, le Royaume-Uni et la France pour marquer le 5e anniversaire de l'Accord de Paris, le président chinois Xi Jinping a annoncé que son pays réduirait son intensité carbone (émissions de CO2 rapportées au PIB) de 65% d'ici 2030 comparé aux niveaux de 2005. Il s'est aussi engagé à ce que la Chine atteigne d'ici 2030 son pic d'émissions de CO2, reprenant un engagement pris en septembre 2020, quand il avait promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Les énergies renouvelables représenteront 25% de la consommation d'énergie primaire de la Chine d'ici 2030, a-t-il fait savoir samedi, contre 15,3% fin 2019. La capacité des centrales éoliennes et solaires atteindra 1 200 gigawatts d'ici la fin de la décennie, a-t-il ajouté, cité par l'AFP.

Nouveaux plans de réduction tous les cinq ans

Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce sommet dont l'objectif est de relancer les efforts de lutte contre le dérèglement climatique, cinq ans après l'Accord de Paris lors duquel la communauté internationale s'est engagée à contenir le réchauffement bien en-deçà de 2°C par rapport à l'ère pre-industrielle. Cet accord prévoit que les États soumettent tous les cinq ans de nouveaux plans de réduction de leur émissions de gaz à effet de serre (GES), les engagements actuels n'étant pas suffisants pour parvenir à cet objectif.

Pour Li Shuo, de Greenpeace Chine, « Pékin a le potentiel de faire plus ». La Chine « devrait encore oeuvrer pour atteindre le pic de ses émissions avant 2025 », a-t-il dit à l'AFP. Ces annonces vont dans la bonne direction, mais « la Chine tirerait des bénéfices économiques et sociaux plus importants en visant » des objectifs plus ambitieux, complète Manish Bapna de l'institut de recherche, World Resources Institute (WRI).

En 2020, les émissions de CO2 d'origine fossile ont connu une baisse record de 7% dans le monde, en raison des mesures sanitaires prises contre le Covid-19, selon le bilan annuel du Global carbon project (GCP). Celles de la Chine n'ont en revanche baissé que de 1,7%, la reprise de l'activité ayant été plus rapide et plus forte que dans d'autres régions du monde.

En Inde, pas de date pour la neutralité carbone

Le Premier ministre indien Narendra Modi a indiqué pour sa part que son pays, quatrième émetteur mondial de GES, visait une capacité totale en terme d'énergies renouvelables de 450 GW d'ici 2030. D'ici 2047, année qui marquera le 100e anniversaire de son indépendance, l'Inde « n'atteindra pas seulement ses propres objectifs, mais dépassera vos atteintes », a-t-il assuré. L'Inde n'a pas fixé de date pour atteindre la neutralité carbone, contrairement à d'autres grandes économies.

Avant le sommet, plusieurs États ont annoncé des plans audacieux pour réduire leurs émissions de GES. Ainsi, le vendredi 11 décembre, les 27 pays de l'Union européenne se sont entendus pour réduire leurs émissions d'"au moins 55%" d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, contre -40% précédemment, afin d'atteindre en 2050 la neutralité carbone.

Nos attentes sont déçues. Véronique Andrieux, directrice générale du WWF Sylvie Koffi

► À lire aussi : Sommet «ambition climat»: un nouveau souffle pour la lutte contre le réchauffement climatique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne