Vaccin contre le Covid-19: BioNTech, récit d’une ascension

La compagnie allemande BioNTech a développé un vaccin contre le Covid-19 avec une technique innovante en un temps record. © AP/Michael Probst

L’entreprise de biotechnologie allemande est à l’origine du premier vaccin autorisée en Amérique du Nord et au sein de l’Union européenne. Ce vaccin, développé très rapidement, avec le concours de Pfizer, affiche un taux de 95% d’efficacité selon une étude publiée dans la revue NEJM (New England Journal of Medicine) fondée sur l’essai clinique de phase 3. Comme celui mis au point par l’entreprise américaine Moderna, le sérum de BioNTech utilise une technologie jamais encore employée dans un vaccin commercialisé, à base d’ARN messager.