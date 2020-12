Nouvelle «variante» ou «souche» du Covid-19: quelle est la différence?

Un premier cas de contamination par la variante du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France le 25 décembre, à l'avant-veille des premières injections du vaccin, qui est arrivé samedi sur le sol français. La présence de cette variante a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni.

Un cas similaire a été signalé en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de Londres, et au Liban, également sur un passager londonien. Après la France, l'Allemagne et le Liban, des cas confirmés de la variante britannique ont aussi été signalés le 26 décembre en Espagne et en Italie.

Un premier cas de contamination à la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni a été détecté en Suède, ont également annoncé samedi les autorités sanitaires. La variante a été détectée « sur une personne qui a voyagé depuis le Royaume-Uni », a précisé l'Agence de santé publique suédoise dans un communiqué. Il s'agit « d'un premier cas isolé » dans le pays.

Au Danemark, pays voisin de la Suède, les autorités sanitaires ont annoncé plus tôt cette semaine avoir enregistré un total de 33 cas de contamination par cette même variante du coronavirus.