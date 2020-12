Quelles nouvelles scientifiques en 2021 ?

2020 a été une année très chargée du côté des laboratoires. Il y a bien sûr la recherche contre le Covid-19 et la mise au point d'un vaccin en moins de 10 mois, mais pas seulement : l'astronomie, l'archéologie, la physique ont connu leurs lots de découvertes. S’il est compliqué d’anticiper les futures découvertes, certains événements sont cependant déjà inscrits dans les calendriers.

La bataille continue pour venir à bout de la polio

Et si 2021 marquait une étape majeure dans l’éradication de la polio ? L’information était un peu passée inaperçue en août dernier : l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) déclarait que l'Afrique était venue à bout du virus de la polio sauvage. Il s’agit d’une maladie principalement infantile, qui peut entraîner une paralysie totale, parfois jusqu'à la mort.

En 1988, la communauté internationale décidait de lancer un programme pour éradiquer la maladie avec un objectif fixé pour l'an 2000. Il n’a pas été atteint mais c’est en bonne voie. Il ne reste aujourd'hui que deux pays où le virus circule : l'Afghanistan et le Pakistan. « Le plus important, c’est que notre programme sur place ne passe désormais plus à côté de villages ou de maisons lors des campagnes de vaccination, explique Hamid Jafari, le directeur du programme d'éradication de la polio pour la région Méditerranée orientale de l'OMS. J'espère donc qu'en 2021, nous pourrons réellement passer à la vitesse supérieure pour interrompre les transmissions. » Cela ne sera cependant pas suffisant pour éradiquer le virus dès l’an prochain. Il faut en effet officiellement trois ans sans nouveau cas déclaré pour pouvoir faire une telle annonce. Le Pakistan et l’Afghanistan en ont connu 139 en 2020.

Il faut également préciser qu’il s’agit de la polio sauvage. Il existe en effet une autre souche, dite vaccinale. Moins virulente, elle circule cependant toujours dans 25 pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Indonésie, avec un peu plus de 600 cas enregistrés. On peut l'apparenter à un phénomène résiduel, qu'il faut cependant traiter tout comme le virus sauvage. Un nouveau vaccin spécifiquement conçu pour faire face à cette souche a ainsi été développé. L'OMS a recommandé le mois dernier qu'il soit utilisé en urgence pour venir à bout de cette maladie. La polio rejoindrait alors la variole et la peste bovine dans les livres d'histoire.

Deuxième mission pour Thomas Pesquet

Après Proxima en 2016, Alpha en 2021, l’astronaute français Thomas Pesquet va se rendre une seconde fois à bord de la Station spatiale internationale avec un décollage prévu au printemps depuis Cap Canaveral aux États-Unis. Cette fois, pas de Soyouz russe pour s'envoler dans l'espace mais une fusée Falcon 9 et une capsule Dragon de la société SpaceX. « On voit les différences d’héritage, explique Thomas Pesquet. Le Soyouz vole depuis quarante ans, il a eu 200 vols de suite sans problèmes. Il y a une confiance qui permet de faire toujours les choses de la même manière. Avec SpaceX, c’est nouveau. On découvre encore un petit peu. On n’a pas les mêmes statistiques que les Russes. On a donc tendance à beaucoup calculer, beaucoup analyser. On le voit sur les conditions de lancement par exemple : pour la météo, s’il y a un peu de vent à Cap Canaveral, on interrompt le lancement, on est très prudent. Les Russes, eux, ils lancent dans le blizzard et cela ne leur pose pas de problème ! ».

Ce ne sera en effet que la deuxième fois que cette capsule Dragon enverra des astronautes dans l'espace pour une relève à bord de la Station. La troisième aura lieu cet automne avec un autre Européen à bord : l'Allemand Matthias Maurer. Il découvrira l'espace à cette occasion et si tout se passe correctement, Thomas Pesquet et lui pourrait bien avoir quelques semaines en commun en orbite. La dernière fois que deux astronautes européens avaient volé ensemble, c'était en 2008.

