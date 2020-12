Covid-19: le variant britannique se propage partout et n’est pas le seul

L’apparition de mutations qui donnent de nouveaux variants des virus comme le Sars-Cov-2 est un phénomène courant. Mais un nouveau variant a été identifié au Royaume-Uni dès le 20 septembre. Et, le 9 décembre, il était responsable de 62 % des contaminations à Londres. Depuis, il parcourt la planète. Mais il n’est pas le seul, car d'autres variants voyagent aussi.

Le 20 décembre, le Centre européen de surveillance et de contrôle des maladies rapportait un nombre de cas du variant britannique limité, mais en progression au Pays de Galles, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et en Australie. Et le 24 décembre, ce variant était découvert à Shanghai, dans les analyses d’une étudiante chinoise de retour du Royaume-Uni.

Puis on l’a repéré à Tours en France le 25 décembre, le 26 en Suède, et samedi dernier des cas étaient identifiés à Madrid en Espagne puis en Norvège. On sait que cette variante du virus est maintenant présente également au Canada, aux États-Unis, au Portugal, en Jordanie, en Corée du Sud, en Inde et au Chili.

Une autre mutation en Afrique du Sud

En Afrique, le variant britannique a été déjà retrouvé dans plusieurs pays, mais d’après l’OMS, nombre de nouveaux variants sont déjà apparus sur le continent.

En Afrique du Sud, on détectait le 20 décembre un variant différent, mais possédant la même mutation que le britannique, une mutation qui rend le virus plus contagieux. Cela pourrait expliquer la 2e vague d’infection que subit l’Afrique du Sud. Un porteur du variant sud-africain a été découvert en France, à la frontière suisse, mercredi 30 décembre.

