Covid-19: face au manque de vaccins, une seule dose suffit-elle au lieu de deux?

Une trentaine de pays ont débuté leurs campagnes de vaccination contre le Covid-19 et déjà des problèmes de stocks se font sentir. Pour y remédier une solution a été avancée, notamment du côté du Royaume-Uni : n’utiliser qu’une seule dose au lieu des deux recommandées. L’efficacité de ce protocole n’est cependant pas garantie.

Le vaccin de Pfizer/BioNTech nécessite l'injection de deux doses espacées de 21 jours. Les Britanniques envisagent pourtant de distribuer toutes leurs doses disponibles pour vacciner le plus de personnes possibles. Elles feraient alors leur rappel plusieurs mois plus tard. Malheureusement, si cette stratégie permet d’aller plus vite, elle n’est pas sans conséquences sur la qualité de l’immunité conférée par le vaccin. « La première dose induit une réponse immunitaire, la deuxième l’augmente et lui permet de perdurer dans le temps », explique Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d’immunologie clinique et maladies infectieuses de l’hôpital AP-HP Henri-Mondor. « Pour des questions d’immunologie et de maturation optimale des cellules qui produisent les anticorps, il faut faire deux injections en trois semaines. Ce n’est pas au jour près, mais on ne sait pas ce qui se passerait si au lieu de trois semaines, on passait à trois mois », poursuit-il.

Par manque de connaissances, il donc est impossible de dire si un tel calendrier vaccinal serait efficace ou non. BioNTech, qui a développé le vaccin produit par Pfizer, l'a d'ailleurs rappelé publiquement ce mardi 5 janvier.

Peut-on utiliser deux vaccins différents ?

Pour la même raison, le Royaume-Uni prévoit d'autoriser l'administration d'une deuxième dose provenant d'un autre vaccin que celui utilisé pour la première. Cela ne sera qu'exceptionnel, au cas où pour une raison ou une autre le premier vaccin ne serait plus disponible. Cela concerne ceux de Pfizer et Moderna « Il y a possiblement une interchangeabilité entre ces vaccins », explique Jean-Daniel Lelièvre. « Il utilisent la même technologie. C'est en tout cas plus probable qu'entre deux vaccins très différents comme ceux de Pfizer ou Moderna d'un côté et celui d'Astra Zeneca de l'autre ». Ces vaccins ne fournissent en effet pas la même « cible » d'entraînement au système immunitaire.

Autorisation du vaccin de Moderna en Europe

Le vaccin de Moderna a par ailleurs été validé mercredi 6 janvier par l’Agence européenne du médicament, et la Commission européenne lui a aussitôt délivré une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. C’est ainsi le deuxième vaccin à être autorisé dans l’Union européenne après celui de Pfizer/BioNTech. De nouvelles doses vont donc être disponibles, ce qui va soulager la pression sur les stocks dans plusieurs pays. Les données de l’essai clinique de ce vaccin ont par ailleurs enfin été publiées dans une revue scientifique, le New England Journal of Medicine. L’article est en libre accès, et toutes les données y figurent de manière transparente.

Toujours pas de traitement

La vaccination consiste à prévenir la maladie, mais son pendant curatif ne connaît malheureusement pas les mêmes succès. Un nouvel espoir a en effet été déçu : celui des anticorps monoclonaux. Il s’agit d’utiliser des anticorps de personnes guéries du Covid-19 pour les administrer à ceux qui luttent contre la maladie.

Un essai clinique de Phase 2 avait révélé des données encourageantes. La Phase 3 n’a cependant pas confirmé l’espoir. On lit ainsi, une nouvelle fois dans le New England Journal of Medicine, que celle-ci a été interrompue pour « futilité », c’est-à-dire qu’aucune efficacité n’a été observée. Près d’un an après la diffusion globale de la maladie, il n’existe donc toujours pas de traitement efficace contre le Covid-19.

