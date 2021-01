En 2020, la Terre a tourné plus vite que d'habitude

En 2020, notre planète a tourné plus vite sur elle-même que d'habitude, ce qui a fait des jours un peu plus courts. Getty Images - photovideostock

2020 a décidemment été une année bizarre, puisqu'après les pandémies mondiales et les confinements, la Terre elle-même nous a joué des tours. Des tours de plus en plus rapides même puisqu'en moyenne notre planète a tourné plus vite sur elle-même que d'habitude, réduisant du coup la durée des jours. Mais qu'on se rassure, rien de grave ni d'inquiétant.