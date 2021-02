Quelle alimentation adopter pour protéger les reins ?

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle de l'importance des reins et comment les protéger grâce à une bonne alimentation.

Quel est le rôle des reins dans notre corps ?

Les reins sont deux organes qui ont une forme de haricot et qui sont situés à gauche sous la rate et à droite sous le foie. Les reins sont une partie de l’appareil urinaire avec notamment les uretères, la vessie et l'urètre. La fonction principale de nos reins est de filtrer et épurer notre sang. Avant le travail du rein, le foie va détruire certaines toxines, les médicaments et transformer l’ammoniac en urée. Une fois ces toxines transformées, il va les envoyer dans le sang. C’est par l’artère rénale, qui est une branche de l’aorte, que ce sang arrive aux reins. Ensuite ce sont les reins, grâce aux néphrons, qui vont avoir un rôle central en filtrant ces déchets et ces toxines mais aussi l’urée, les acides et les minéraux en excès comme le sodium, le potassium et le phosphore. Ce processus de filtration va produire l’urine qui va ensuite être évacuée de l’organisme, après stockage dans la vessie, par l’urètre.

Est-ce que le rein ne joue pas également un rôle dans l’équilibre hydrique de notre organisme ?

Il va effectivement jouer un rôle dans le maintien de l’équilibre hydrique mais aussi de l’équilibre des minéraux et de l’équilibre acido-basique nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Chaque jour, de manière naturelle, une grande quantité d’eau s’échappe de notre corps par la respiration, la transpiration ou les urines. Pour rester en bonne santé, il est important de compenser ces pertes par notre alimentation et en plus d’apporter 1,5 litres d’eau en buvant tout au long de la journée. Le rein va filtrer quasiment 200 litres de sang en rejetant 1,5 à 2 litres d’urines ce qui permet d’équilibrer les entrées et les sorties d’eau journalières. En plus, de son rôle dans le maintien de la quantité d'eau, le rein va aussi permettre de maintenir les concentrations en sels minéraux notamment le sodium et le potassium dans notre organisme. Enfin, il va aussi permettre de réguler l’équilibre acido-basique c’est-à-dire maintenir la neutralité du PH de notre sang. A côté de ces fonctions d’équilibre, il ne faut pas oublier que les reins vont produire une hormone comme la rénine qui participe à la régulation de la tension artérielle ou encore le calcitriol qui est la forme active de la vitamine D.

Quelle alimentation doit-on adopter pour protéger notre rein ?

Il faut adopter des modes de vie sains, avec une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, qui vont prévenir la survenue de maladies comme l’hypertension artérielle ou le diabète qui ont un impact terrible sur le rein. Ceci nécessite :

D’intensifier la consommation de fruits et légumes en essayant de respecter au maximum la recommandation d’une consommation de 5 fruits et légumes par jour ;

D’assurer un apport adéquat en micronutriments (vitamines et minéraux) et en protéines ;

De limiter la consommation de graisse, de sel, de sucre et d’alcool ;

De s’hydrater correctement avec de l’eau qui est la seule boisson nécessaire à notre organisme en essayant d’avoir un apport moyen de 1,5 litres d’eau par jour.

En plus, il faut absolument éviter le tabagisme qui est très nocif pour le rein. Enfin, dans les pays où la consommation de plantes médicinales est fréquente il faudra s’assurer de consommer des plantes qui ne présentent aucun effet toxique pour le rein ou d’autres organes.

En cas de maladie rénale doit-on adapter son alimentation ?

En cas de maladie rénale, les recommandations internationales retiennent quelques principes nutritionnels très importants à connaitre :

Augmenter la part des aliments comme les fruits et les légumes pour adopter une alimentation alcalinisante tout en évitant un excès de potassium. Pour cela, il faut réduire la consommation de fruits comme les pêches, prunes, pruneaux, abricots, mangues, banana mais aussi les fruits secs ;

Limiter l’apport en protéines à 0,8 g par Kg et par jour soit en moyenne 50 g pour les femmes et 60 g pour les hommes et en favorisant la consommation de protéines végétales ;

Limiter la consommation de sel en essayant de respecter la recommandation de 5 grammes par jour ;

Limiter l’apport en phosphore en limitant la consommation d’abats, de sardines, de légumes secs, de lait ou encore de fromages.

Si l’insuffisance rénale nécessite une dialyse alors il faudra aussi limiter les apports en eau en respectant scrupuleusement l’avis du médecin.

