Pesticides en France: des financements publics trop faibles pour réduire leur usage

La France se place au 9e rang des pays européens les plus consommateurs de pesticides. À l’heure de la renégociation de la politique agricole commune de l’Union européenne, la Fondation Nicolas Hulot a enquêté sur l’utilisation des financements pour la transition vers une agriculture sans pesticides. Or, depuis la mise en œuvre du « plan Écophyto » en 2008, la vente des pesticides a augmenté de 22 %. Le pays se donne-t-il les moyens de ses ambitions ?

La France ambitionne de réduire l’usage des pesticides de 50 % à l’horizon 2025. Mais les financements et les allègements fiscaux dédiés n’ont pas fonctionné. Parmi ces financements, 40 % sont des budgets européens, via la politique agricole commune (PAC), et 60 % sont des budgets nationaux dont les cofinancements de la PAC et des allègements de charges sociales et fiscales, pour majeure partie.

Les auteurs de l'étude de la Fondation Nicolas Hulot (FNH) ont analysé l'ensemble de l'estimation des aides publiques qui vont à l'agriculture et à l'alimentation en France, soit 23,2 milliards d'euros. Cette somme est « versée aux acteurs de l'alimentation, qu'ils soient agriculteurs, industrie agroalimentaire, coopératives agricoles, instituts techniques, explique Caroline Faraldo, responsable agriculture et alimentation à la FNH, au micro d'Agnès Rougier du service France de RFI. Sur ces 23,2 milliards d'euros, 11 % de ces financements sont accolés à des politiques publiques qui ont cette intention, une volonté de réduire [l'usage des pesticides] et d'atteindre ces objectifs du « plan Écophyto ». Mais on se rend compte que moins de 1 % de ces 23,2 milliards d'euros sous forme d'aide à la bio, les aides à la conversion biologique qui existent notamment par le biais de la politique agricole commune, ont un impact avéré sur la réduction de l'usage des pesticides. »

Cinq fois plus de moyens nécessaires

Derrière les objectifs fixés en 2008, poursuit Caroline Faraldo, le gouvernement français « n'a jamais essayé de créer des politiques publiques, qui permettent de venir accompagner, sécuriser et donner des outils économiques aux agriculteurs. Ce sont des politiques publiques et volontaristes d'accompagnement qui nous font défaut actuellement. »

Ce constat de la FNH intervient alors que la prochaine politique agricole commune (PAC) - soit les aides européennes versées aux agriculteurs qui représentent une part non négligeable des deniers publics qu'ils perçoivent - est en cours de préparation. « Il faudrait cinq fois plus de moyens pour la bio pour atteindre nos objectifs en termes de surface agricole utile », affirme ainsi Caroline Faraldo, alors que le rapport pointe les aides à la conversion et au maintien en bio parmi les rares dispositifs efficaces pour réduire les pesticides.

Pour sortir de la dépendance aux pesticides, le rapport préconise notamment un système de bonus-malus pour responsabiliser l’ensemble de la filière agro-alimentaire.

