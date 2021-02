Covid-19: cartographier le coronavirus par les égouts

On sait que le virus de le Covid peut coloniser notre système digestif, certains malades ont d’ailleurs des symptômes intestinaux très violents. En traquant le virus dans nos déjections, il y aurait donc là une piste pour comprendre comment il circule : cartographier la progression du virus sur le territoire français, en analysant les eaux usées, c’est l’objectif du réseau Obepine.

Le coronavirus pénètre par les voies aériennes supérieures, le nez, la bouche, mais ensuite il traverse le système digestif : l’œsophage, l’estomac, puis il descend dans les intestins ; et quand nous allons au toilettes, il est excrété avec les selles, puis continue son voyage dans les égouts et suit les canalisations jusqu’aux stations d’épuration.

On a donc pensé que les eaux usées pourraient être utilisées comme outil de surveillance épidémiologique, et sous l’impulsion du Care, le Comité Analyse Recherche et Expertise Covid 19, un consortium regroupant des chercheurs de plusieurs laboratoires (Sorbonne Université, Université de Lorraine, Université Clermont Auvergne, le CNRS, l’Inserm, l’Ifremer, Eau de Paris et l’IRBA) est né en avril 2020. Le consortium a lancé le réseau Obepine, l’Observatoire épidémiologique des eaux usées, un réseau qui inclut également les entreprises de traitement des eaux comme Véolia et Suez, et 7 laboratoires partenaires.

Pister le virus dans les stations d’épuration

Il y a quelque 22.000 stations d’épuration en France et le réseau Obepine en a ciblé 150, choisies sur des indicateurs démographiques, géographiques, et économiques, de manière à représenter le territoire national de façon homogène.

Deux fois par semaine, l’eau des stations d’épuration est prélevée, puis les prélèvements sont acheminés vers les laboratoires de référence, qui cherchent la présence de génomes viraux. Les laboratoires restituent en quelques jours une donnée brute, en quantité de génomes viraux par litre d’eau usée. Cette donnée brute est analysée par des algorithmes, puis couplée à des données de pluviométrie, de débimétrie – flux de la station -, et à des données physico-chimiques, pour construire un indicateur de la circulation du virus dans la station d’épuration considérée. On obtient donc, avec quelques jours de décalage, une idée du volume de virus qui a traversé la station dans les 24h durant lesquels on a prélevé, et donc une image décalée dans le temps de ce que les gens avaient dans le tube digestif quasiment 24h avant les prélèvements.

Une cartographie précise dans le temps

Les virus détectés dans les eaux usées proviennent de gens malades ou porteurs asymptomatiques - 50 à 60% des cas -. On observe que quand des mesures sanitaires sont prises - confinement ou couvre-feu -, on peut lire leur impact dans la décroissance du signal dans les eaux usées. Les courbes présentées sur le site internet d’Obepine tracent les flux et reflux de l’épidémie dans le temps sur le territoire français, par ville et par région (Indicateurs de présence virale pour Amiens et les Hauts de France : https://www.reseau-obepine.fr/amiens/).

Mais les analyses sont également qualitatives : les laboratoires sont à même de distinguer les différents variant actuels du SARS-Cov-2, venus d’Afrique du sud, du Brésil et de Grande-Bretagne, qui présentent des signatures particulières : le variant de Grande-Bretagne a été décelé en laboratoire dès son arrivée sur le territoire.

Un outil de prédiction

Quand il y a peu de virus sur un territoire mais qu’il est présent, même en faible quantité, dans les eaux usées, il est intéressant de faire des prélèvements en remontant le long des collecteurs d’égouts pour se rapprocher de la source de contamination. Dans ce cas, les résultats peuvent permettre d’anticiper un recrudescence de cas dans un secteur donné et d’agir en fonction.

En revanche, dans le cas d’une circulation élevée du virus, comme en ce moment, il est difficile de dire si les variations enregistrées vont se traduire dans les semaines qui viennent par une hausse des hospitalisations et à fortiori des réanimations. Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne Universités et co-créateur du réseau Obepine, cite en exemple la 2ème vague d’épidémie, en juin dernier : « la quantité de virus dans les stations d’Île de France était en hausse bien avant que les autres indicateurs comme le taux de positivité et le nombre d’hospitalisations n’augmentent, parce que les gens qui étaient vecteurs, étant peu sensibles à l’infection, n’avaient pas de raison de se faire dépister ».

Des eaux usées contagieuses

En France, les eaux usées sont très rapidement acheminées vers les stations d’épuration, et les personnes les plus exposées sont les égoutiers et les gens qui travaillent dans les stations. Mais comme les eaux se mélangent, la quantité de virus se dilue rapidement, et le virus étant fragile, un petite quantité de détergent suffit à le déposséder de son caractère infectieux.

Obepine a également pour mission de caractériser le risque associé. Pour le Pr Vincent Maréchal : « le risque existe peut-être, on essaie de la quantifier, mais il est probablement mineur par rapport au risque que l’on prend à avoir une 1/2h de discussion sans masque avec quelqu’un qui est infecté ».

Dans les pays qui n’ont pas de réseau de traitement ni de surveillance des eaux usées, il serait possible de pister l’entrée du virus en analysant les eaux noires contenant les excréments des avions, des aéroports et des bateaux arrivant de l’étranger.

Un indicateur qui a de l’avenir

La présence de virus dans les eaux usées est un indicateur complémentaire, qui est destiné à aider les responsables locaux et régionaux à prendre des mesures ciblées en fonction du contexte. Les Agences régionales de Santé (ARS) et les collectivités peuvent se saisir des résultats – en libre accès sur le site Obepine – pour essayer de mieux comprendre les problèmes de circulation du virus : un moindre respect des gestes barrière ou l’inefficacité d’un protocole dans une école. Beaucoup de questions se posent à l’échelle du terrain et le réseau Obepine veut jouer un rôle de conseil aux collectivités pour identifier « les trous dans la raquette » : qu’est-ce qui fait qu’un virus circule ?

Obepine a deux objectifs à terme : faire la preuve de concept de l’intérêt des eaux usées à l’occasion de l’épidémie, et se positionner comme réseau sentinelle pérenne, qui permettrait de répondre aux questions de santé publique à travers la circulation de virus, de bactéries, de parasites, ou la présence de métaux lourds, via l’analyse des eaux usées.

► pour en savoir plus :

Le réseau Obepine : https://www.reseauobepine.fr/

Étude sur la surveillance épidémiologique et la quantification du génome SARSCov-2 dans le nord-est de la France (en anglais) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463921000055

