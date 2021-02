«Sept minutes de terreur»: le robot Perseverance va se poser sur Mars

Sur cette illustration fournie par la NASA, le rover Perseverance effectue sa descente vers la surface de Mars. AP

Après les Émirats arabes unis et la Chine, c'est au tour des États-Unis de rejoindre la planète Mars. Trois missions spatiales en sept jours et le bouquet final ce jeudi 18 février : la NASA va en effet poser sur le sol de la planète rouge le robot Perseverance. Ce rover - ou astromobile en français - aura pour but d'en apprendre plus sur une éventuelle présence de vie dans le passé de Mars.