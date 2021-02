Le Covid-19 circulait-il déjà depuis dix ans en Asie du Sud-Est ?

Selon des chercheurs du museum d'histoire naturelle à Paris, le Covid-19 pourrait trouver son origine chez des chauves-souris au Cambodge en 2010. AP - JAKE SCHOELLKOPF

Texte par : RFI

Et si le Covid-19 ne venait pas de Chine ? Et s'il avait plutôt été importé à Wuhan depuis l’Asie du Sud-Est, et du Cambodge en particulier, où la population semble avoir développé une immunité collective contre le coronavirus en vivant depuis des années à son contact ? C’est l’hypothèse défendue par Alexandre Hassanin, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, et confortée par de nouvelles données qui viennent d’être publiées.