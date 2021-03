À Singapour, les robots aussi souffrent de sexisme

C’est une observation qui peut de prime abord sembler paradoxale. Comment les domaines de pointe que sont la robotique et l’intelligence artificielle peuvent-ils reproduire des stéréotypes sexistes traditionnels ? À Singapour, la question a été analysée et pour y répondre il faut sonder la façon dont l'ultra-moderne cité-État tâche de rendre ces humanoïdes acceptables et familiers.

Publicité Lire la suite

Tels les théologiens du Moyen Âge débattant des heures durant du sexe des anges, les roboticiens se questionnent aujourd’hui sur le genre d’une tout autre créature, a priori également asexuée : les robots humanoïdes.

À Singapour, un homme en particulier s’est posé la question des stéréotypes sexistes que l’on pouvait projeter sur les robots, le docteur Benedict Tay a tâché de prouver cela à travers diverses expériences. En 2013 d’abord il présente deux robots identiques censés être utilisés à des fins de sécurité, à un panel de participants. Seule différence, l’un sera nommé John, et aura une voix masculine, l’autre se prénommera Joan et parlera avec une voix féminine.

Devant une parité d’hommes et femmes sélectionnés pour l’expérience, ces humanoïdes montrent alors un petit éventail de leurs talents : détecter une intrusion, proposer de verrouiller la porte d’entrée, alerter sur une bouilloire électrique restée allumée par inadvertance… À l'issue de cette rencontre d’un nouveau type, le verdict tombe, John est considéré comme plus utile et satisfaisant que son homologue féminin.

Stéréotypes genrés

Un an plus tard, les deux humanoïdes sont encore plus différenciés à l’aide de gestes, mimiques et couleurs censés indiquer la personnalité timide de Joan, et faire de John un homme extraverti. Les deux robots sont à tour de rôle mis en scène dans deux missions répondant également à des stéréotypes de genre, des gestes d’assistance médicale d’un côté, de sécurité de l’autre. Une fois encore, la conclusion est la même, plus le robot répond aux stéréotypes de genre, plus il est jugé crédible et sympathique.

Si le cerveau humain projette ainsi sa vision du monde et les stéréotypes genrés qui l’habitent sur ces machines, pour le docteur Tay cela n’est guère étonnant: « Quand l’être humain est face à un nouveau phénomène, il essaie toujours de le relier à des modèles mentaux existants, inconsciemment ».

La vallée de l'étrange

Et si la Nanyang Technological University, à laquelle appartenait alors Benedict Tay a voulu comprendre comment de potentiels utilisateurs percevaient des robots masculins ou féminins, c’est pour résoudre un problème bien précis, développe le chercheur: « Singapour étudiait la mise en place de robots dans les lieux publics et les foyers. Bien sûr, comme ces robots pénétraient ainsi dans des endroits inédits où les gens sont parfois seuls, cela suscitait beaucoup de peur et d'anxiété. Et lorsque nous avons commencé l'expérience, l'objectif était de regarder comment des robots pouvaient être plus familiers pour des personnes âgées, qui sont méfiantes envers les nouvelles technologies, afin d’éviter un faible retour sur investissement dans tout nouveau projet ».

Or la crainte que peut susciter un robot humanoïde est un écueil que cherche à éviter tout concepteur en robotique, depuis la théorisation au début des années 1970 d’un phénomène au nom fort poétique, la vallée de l’étrange. Expression du roboticien japonais Masahiro Mori, ce concept est né du constat suivant : si quelques traits humains chez un robot peuvent provoquer de la sympathie et un sentiment de familiarité, lorsqu’un humanoïde devient trop similaire à un corps humain, il devient soudainement inquiétant.

Questionnée à ce sujet en 2016, Frédérique de Vignemont, philosophe des sciences cognitives à l’Institut Jean Nicod analysait ainsi ce phénomène: « Une des hypothèses est que le cerveau n’aime pas du tout l’incertitude. Ce robot qui vous ressemble un peu, mais pas totalement, envoie des informations contradictoires. Vous percevez à la fois un humain et un non-humain. On sait que le cerveau n’aime pas les dissonances perceptives, il cherche à trouver une solution à tout prix face à des informations contradictoires ».

Nouilles préparées par le bras mécanique de Sophie

Proposer des robots suffisamment familiers pour susciter la sympathie sans devenir effrayant devient ainsi un jeu d’équilibriste, dans lequel le genre, assure l’étude du docteur Tay, demeure un outil bien pratique: « Dès l'âge de cinq ans, les enfants ont déjà développé une impressionnante constellation de stéréotypes de genre. Ils les utilisent souvent pour se faire une idée des autres, pour guider leur propre comportement, pour diriger leur attention et pour organiser leurs souvenirs. Ce processus est. considéré comme automatique et presque inévitable », écrivait le chercheur en 2013.

Et depuis les premiers travaux du docteur Tay, ses conclusions semblent avoir fait du chemin à Singapour. En 2021 ce petit État d’Asie du Sud-Est est en première position du TOP 10 des pays les plus automatisés d’après International Federation of Robotics, et exhibe ces robots, aux occupations souvent très corrélées à des stéréotypes de genre, comme une fierté. Le touriste qui se rend à Singapour pourra ainsi rencontrer dès son atterrissage Ella, le robot femme de ménage qui passe la serpillère dans le hall de l’aéroport. Lorsqu’il sortira prendre un taxi, c’est Peter le robot policier qu’il verra alors surveiller la circulation. Il pourra ensuite se rendre dans une clinique de médecine chinoise où le robot Emma le massera, et ensuite déguster les nouilles préparées par le bras mécanique deSophie.

Parmi tous ces robots singapouriens, certains sont plus célèbres que d’autres, commeEdgar qui a eu l’honneur d’être le Maitre de Cérémonie de la fête nationale en 2017.

Et beaucoup d’autres arrivent, en ces temps de pandémie. Des ballets de robots nettoyeurs traquant les risques sanitaires, notamment avec des rayons UV, le robot qui exécute un test PCR en vingt secondes montre en main, ceux de la police ont patrouillé entre les dortoirs des travailleurs migrants placés en isolation, et à l’hôpital la voix métallique et féminine de Temi tâchait elle d’épauler les malades et d’égayer leur solitude.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne